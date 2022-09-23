好市多停車場隱藏規則？店員急喊：你停錯 內行會員解答
美式賣場好市多因為其份量大且又便宜的特性，成為不少民眾前往購物生活用品、生鮮食材的首選，不過由於去一趟就必須大包小包的回家，因此不少人都會選擇開車前往。近日，就有網友分享，透露自己去好市多停車要「倒車入庫」時，結果被店員糾正自己停車錯誤，讓他好奇「大家去停車都是車頭朝前還是朝後？」貼文引發熱議。
一名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」貼文指出「聽說只要看停車的車頭朝向裡面還是外面，就能知道這位車主常不常來好市多！之前在停車時倒車入庫，結果員工說車頭應該朝後，但我還是一樣維持車頭朝前在停，想問大家去停車時，車頭是朝前還是朝後？」
貼文一出，不少網友紛紛回應「車頭朝前回家開了就走，好市多堵塞都是倒車等了又等的那些車」、「本來就應該是車頭向前是比較交通安全的停車方式吧？」、「朝外+1啊，好市多規定是你上貨的方便，我考慮的是獨自駕車的出入安全」；不過也有人認為應該車頭朝後比較好「車頭朝後，大採購時方便快速放貨到後車廂，免得打開車門放貨，門卡到別人的車」、「車頭朝後推車直接訂位後車廂開始狂搬，車頭朝前還要搬一段路超麻煩」。
然而也有內行會員解答表示「好市多一直都是說要車頭朝後喔！」、「一直都有公告說車頭朝後啊！」對此，《NOWnews》記者也詢問在好市多工作多年的李姓員工，他透露「我們停車場確實有貼公告建議『車頭朝後』的停車模式，因為這是為了方便民眾推車下貨，如此不需要再搬一段距離，下完貨後就可以將推車歸還，是一個順暢的流程，因此如果每次都是倒車入庫讓車頭朝前的顧客，下次不彷可以試試看車頭朝後停法」；不過員工也坦言「雖然是沒有強制應該怎麼停，但前提是不要影響到別人即可」。（編輯：張嘉哲）