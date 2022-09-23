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批技高升學制度規劃消極！全教總提7個應討論面向

全教總今（23）日批評技高升學制度規劃消極，提7個應討論面向。
全教總今（23）日批評技高升學制度規劃消極，提7個應討論面向。

記者李琦瑋／台北報導

2022-09-23 10:55:122022-09-23 10:58:49

技高學生升學權益如技優制度、考試日程、報考科別、學習歷程、成立招生專業化辦公室等，是近來各界關注焦點，全教總今（23）日表示，這些年與技高升學制度主導機關交手的經驗，讓全教總以為，主政者並未從「技高學生」角度進行各項政策研究，其因循苟且的心態，是惡化整體技職教育的最大根源，呼籲技高升學制度擬定者換人、並提7個應討論面項。

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全教總指出，升學制度的改變需要有相當數據做為研究基礎，這也是全教總呼籲各大專校院應成立「招生專業化辦公室」的原因。但相比於普大105年開始發展，四技二專遲至111年5月才跟進這項制度，致使各項技職升學制度研究缺乏具體數據，只能依賴少數人的主觀意見，通常「不是不變以求安全，就是跟著普高更動，避免引起社會關注」，難怪會發生「學習歷程檔案上傳時程強碰統測日期」的規劃。

全教總表示，曾綜合教學現場意見，提出多個面向，建議技職司、招策會、聯合會等單位，應比照高教司處理大學升學制度規格，邀請相關單位進行深入討論，但除了「學習歷程檔案上傳時程分流」外，其餘制度變革的討論毫無進展。全教總質疑，現在已經9月了，難道還要跟過去一樣，繼續拖到考前，才又雙手一攤，推給時間太趕來不及嗎？

全教總提到，除了制度研究外，最簡單的技術配套目前也付之闕如，最近技職司才開始要求各群科中心發展出各群科特色範例，以供師生參考，但108課綱的學生已經走完一輪畢業了，關係到學生選課的「學習準備建議方向」，網頁目前還停留在適用於109年入學學生的111學年度，今年高一、高二技高生的選課依據不知道應如何參照。

全教總認為，「重視技職」不應該只是口號，而要付諸行動，若執掌技職教育者對於技高生如此漠視，連基本的資料更新都不願意做，師生家長難以相信政府重視技職。為了台灣的技職教育，全教總要求教育部徹底檢討技職體系相關主事者是否適任，以維護廣大技職生的權益。

全教總建議應討論的升學制度面向，包括四技二專甄選入學第一階段採計科目、四技二專甄選入學第二階段錄取計分方式、四技二專申請入學參採數學版本、技高生學習歷程檔案各群科評分規準特色、學習歷程檔案課程學習成果上傳件數、學習歷程檔案多元表現參採項目上限、各入學管道之招生系科組學程及招生群類別原則。

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