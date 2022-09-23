批技高升學制度規劃消極！全教總提7個應討論面向

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全教總表示，曾綜合教學現場意見，提出多個面向，建議技職司、招策會、聯合會等單位，應比照高教司處理大學升學制度規格，邀請相關單位進行深入討論，但除了「學習歷程檔案上傳時程分流」外，其餘制度變革的討論毫無進展。全教總質疑，現在已經9月了，難道還要跟過去一樣，繼續拖到考前，才又雙手一攤，推給時間太趕來不及嗎？
全教總提到，除了制度研究外，最簡單的技術配套目前也付之闕如，最近技職司才開始要求各群科中心發展出各群科特色範例，以供師生參考，但108課綱的學生已經走完一輪畢業了，關係到學生選課的「學習準備建議方向」，網頁目前還停留在適用於109年入學學生的111學年度，今年高一、高二技高生的選課依據不知道應如何參照。
全教總認為，「重視技職」不應該只是口號，而要付諸行動，若執掌技職教育者對於技高生如此漠視，連基本的資料更新都不願意做，師生家長難以相信政府重視技職。為了台灣的技職教育，全教總要求教育部徹底檢討技職體系相關主事者是否適任，以維護廣大技職生的權益。
全教總建議應討論的升學制度面向，包括四技二專甄選入學第一階段採計科目、四技二專甄選入學第二階段錄取計分方式、四技二專申請入學參採數學版本、技高生學習歷程檔案各群科評分規準特色、學習歷程檔案課程學習成果上傳件數、學習歷程檔案多元表現參採項目上限、各入學管道之招生系科組學程及招生群類別原則。