涉操縱股價削千萬　美好證券董座黃谷涵50萬交保

上櫃公司「美好證券」董事長黃谷涵，涉於2020年間操縱凌網科技股價，獲利上千萬元。台北地檢署昨指揮調查局兵分9路搜索，約談黃男等11人到案，經檢方漏夜偵訊後，今（23）日凌晨諭令黃男新台幣50萬元交保。
「美好證券」原名「大慶證券（6021） 」。大慶證券是前國大代表莊隆昌家族創立，2018年間，時任董事長莊隆慶陷入鉅額跳票風暴，黃谷涵與「債券天后」顧素華當時收購入主大慶證券，並於今年1月間正式更名。黃谷涵曾說，2018年起全面啟動創新，目前新創自有產品的財富管理規模逾新台幣30億元，目標未來3年達到百億級規模。
檢調獲報，平時成交量較低的凌網（5212），2020年上半年間，股價突出現大幅震盪，經分析後發現，當時凌網大股東出脫持股、大慶證券董事長黃谷涵透過人頭承接，懷疑雙方人馬共謀操縱凌網股價。
台北地檢署22日指揮台北市調查處，兵分9路搜索，約談黃谷涵等11名人到案。經檢察官漏夜偵訊，23日凌晨依違反《證交法》諭令黃谷涵50萬元交保。
此外，亞洲價值資本公司董事黃志堯、亞洲價值資本監察人蔡庭芳，涉依黃谷涵指示買進凌網股票，均被諭令10萬交保；出脫持股的凌網大股東曹明雄，因在中國未到案，其好友莊佩能也被諭令10萬交保，其他人則請回。