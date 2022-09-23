王毅：台灣問題越來越成中美關係最大風險

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王毅重申，台灣問題是中國核心利益中的核心，一個中國原則是中美關係政治基礎中的基礎，三個聯合公報是中美關係最重要的「護欄」。
他進一步指出，當前，台灣問題越來越成為中美關係的最大風險。處理不好，很可能對兩國關係造成顛覆性破壞影響。
王毅批評美方，在美方的插手和縱容下，台獨勢力在台灣滋生蔓延；接著他又批評「民進黨當局」拋棄體現一中原則的「九二共識」，執意推行「漸進式台獨」。
王毅又說，絕不會容忍任何分裂國家的活動。中國保留採取一切必要措施的選項，針對的是觸犯「反分裂國家法」的行為，絕非針對台灣同胞。制止台獨分裂，捍衛領土完整，維護台海和平，是中國依據國內法、國際法行使的權利。
王毅又重申中美關係要相互尊重、和平共處、合作共贏。
他又說，美方把中國定義為「最主要對手」和「最嚴峻長期挑戰」，實施全方位遏制，試圖通過「塑造周邊戰略環境」來圍堵中國，編織各種排除中國的「小圈子」。
他反問，「這種情況下，如何避免發生新的冷戰？」
王毅表示，這種偏離是危險的，代價也將是高昂的，「是時候要認真反思，重回正軌了」。
演說中，他也批評美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，以及「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act）等。（編輯：曹宇帆）1110923