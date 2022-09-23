壓頭灌水、一分鐘餵10口飯　議員爆台中虐童案再現

我是廣告 請繼續往下閱讀
林祈烽、施志昌、鄭功進在議會播放2歲幼兒走路蹣跚、斜頸歪頭的影片，指今年7月26日，這名男童從幼幼班放學就變這樣了，教保員還對家長說沒事！孩子住院一星期才出院，醫師診斷係不明原因造成頸部無法復位。家長8月1日投訴教育局後，要求看小孩受到不當對待的錄影帶，承辦人員竟不讓看，還說要向都發局報告，非常離譜！
林祈烽說，家長氣憤說要找媒體和議員投訴，教育局才把錄影帶拿回來，該幼兒園監視畫面大多是死角，另有數名教保員對其他幼生壓頭灌水、強餵進食的畫面，甚至一分鐘強餵10口飯，讓人看了很心疼。
林祈烽再爆，數月前另一家幼兒園的大班男童被毆打成傷，男童小腿多處紅腫、瘀青。他在議場秀出照片，可清楚看到幼兒腳部有疑似棍子虐打的長條傷痕，家長向他及教育局投訴後，幼兒園人員向家長求情，教育局調查也跟著不了了之。
教育局長楊振昇備詢時，坦言第一次得知男童歪頭案，現場打電話詢問，局內表示已與社會局家防中心聯合調查中；市長盧秀燕則低頭不語。社會局長彭懷真說，此案他們有掌握，監視器影片已全部看完，已請學者專家針對內容處理。托嬰中心是社會局要負責，幼兒園的部份，依法未規定要全部提供錄影內容。
鄭功進批評，市府處理時效明顯慢半拍，讓不肖業者有更多機會殘害幼苗。盧秀燕執政3年多來，至少發生10件幼兒園、托嬰中心或居家保母兒虐案，從華興案、麗喆案到今天的「歪頭」個案，兒虐頻傳成了另類的台中印象。2個月來，家長仍等不到調查結果。盧秀燕自恃民調高，身為六都中的唯一的媽媽市長，似乎對每位父母的心頭肉近乎冷血，備詢時連一句基本捍衛孩子的立場，也不願、不敢表示。市府真能保護兒童嗎？
教育局事後以新聞稿表示，歪頭案已完成相關人員訪視，因監視器畫面未發現對男童的不當對待行為，將再由醫療整合評估中心複判傷勢發生原因。強餵幼生吃飯部份，錄影畫面有用餐隔板遮蔽，易有強塞飯菜入口的誤解，但孩子沒有因不舒服而哭泣的狀況，經教育局與家防中心社工檢視，未達兒虐程度，教育局將進一步蒐集資料調查。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110