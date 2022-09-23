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狂運動也沒用！專家曝「1主因」體重下不來：攝取過多它

▲體重總是下不來嗎？或許你忽略了「鈉」的存在。（示意圖／Shutterstock）
▲體重總是下不來嗎？或許你忽略了「鈉」的存在。（示意圖／Shutterstock）

編輯中心/綜合報導

2022-09-23 14:58:45

體重總是下不來嗎？或許你忽略了「鈉」的存在！美女營養師高敏敏指出，研究分析發現，攝取過多鈉會造成BMI及腰圍顯著增加，身體出現的反應也會讓人吃進更多熱量，建議大家平時在購買食品前，先仔細看一下成分表，也要記得少吃加工食品、醃製品，並養成多吃原型食物的良好飲食習慣，避免體重跟健康都一起放飛！ 

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高敏敏表示，雖然鈉是人體必需的元素之一，可以維持體內電解質平衡、神經傳導、使肌肉正常收縮與放鬆，但攝取過多會仍對健康有害，像是容易造成水腫、腎臟病、心血管疾病 還有高血壓患者更是要特別注意，衛福部也建議每日鈉總攝取量不宜超2400mg（=6g的鹽）。 

▲（圖／高敏敏營養師授權提供）
▲高敏敏透露，平時若吃太鹹，身體會出現3個反應進而攝取更多熱量。（圖／高敏敏營養師授權提供）
至於吃太鹹對體重有什麼影響呢？高敏敏指出，研究分析發現，飲食中鹽/鈉攝入量高，BMI會顯著增加1.24 、腰圍則顯著增加4.75 cm，英國營養調查顯示，每增加1g鹽攝取，成人增加26%肥胖風險、兒童會增加28%。 

高敏敏透露，平時吃太鹹，身體會出現口渴反應，「太鹹會造成口渴，可能導致喝進更多含糖飲料」，另外重鹹食物皆具有高熱量及脂肪，易攝取過多熱量，吃的時候還會促進食慾，變得吃更多。 

▲（圖／高敏敏營養師授權提供）
▲高敏敏列出高鈉的常見食品，並提醒大家要小心醃製品及加工品。（圖／高敏敏營養師授權提供）
「其實想要在生活中減鈉不難」高敏敏建議，想要在日常生活中減鈉，可以這樣吃：減少鹽用量，或是以原型辛香料取代鹽，如蔥、薑、蒜、胡椒等；少吃加工食品，以天然原型食物為主；注意營養標示，大家在購買食品前可以先看一下營養標示跟成分，當每100公克或毫升食物鈉≥600mg就會被歸列為高鈉食物。 

高敏敏也列出高鈉的常見食品，並強調很多人愛吃醃製品，甚至吃到泡菜、醃黃瓜就覺得有吃到蔬菜，不過其實很多都非常容易超標，甚至超過一天攝取量主要是因為醃漬時加了許多的調味、醬油、鹽，如此高鹽份的醃製讓整體鈉含量提升，所以建議平常少吃加工品、減少醬料使用，尤其火鍋、泡麵、拉麵等的湯偶爾淺嚐就好，同時呼籲大家養成好的飲食習慣、多吃原型食物，才不會體重跟健康都一起放飛。（編輯：賴禹妡） 

【本文獲臉書粉絲團《高敏敏營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】     

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