南韓「國民妹妹」IU也愛周杰倫！自曝狂刷神作：真的很帥
南韓「國民妹妹」、「唱作女神」IU（李知恩），擁有絕美嗓音、甜美臉蛋，出道以來跨足作曲作詞和戲劇圈，在世界各地粉絲無數，日前登上南韓最大、擁有9萬人座位的蠶室運動場連開2天演唱會，也是首位在該場地舉辦演唱會的Solo女歌手，刷新紀錄，引起熱議；就有網友挖出IU在7年前受訪影片，她曾透露自己很喜歡天王周董「周杰倫」，還狂刷電影《不能說的秘密》，大讚「真的很帥氣」。
IU在2016年舉辦亞洲巡迴演唱會，當時在接受「華納音樂」專訪時，被問到「有沒有知道的台灣歌手？或是想合作的台灣歌手呢」，她也表示「台灣歌壇有很多歌手，其中周杰倫在韓國真的超有名的，我也有看過他演的《不能說的秘密》，還看了好幾次，三四次有吧」。
IU接著說，「看了那部電影，誰都會變成他的粉絲，我看了《不能說的秘密》以後也覺得他好帥，又會唱歌、又會演戲，真的很帥氣」，因為電影《不能說的秘密》被圈粉，IU也讚周董很會唱，使不少歌迷相當期待兩人未來能合作。
網友也紛紛留言，「確實帥」、「這部在韓國真的很紅」、「韓國人喜歡這部」、「IU老婆，但周董真的強到讓人無法酸QQ」、「周杰倫魅力連IU都擋不住...」、「《不能說的秘密》真的是經典中的經典」、「IU真有品味」。（編輯：郭佩蓉）