2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

南韓「國民妹妹」IU也愛周杰倫！自曝狂刷神作：真的很帥

▲南韓「國民妹妹」IU（李知恩）曾透露自己很喜歡天王周董「周杰倫」，還大讚「真的很帥氣」。（圖／翻攝自IU、周杰倫IG）
▲南韓「國民妹妹」IU（李知恩）曾透露自己很喜歡天王周董「周杰倫」，還大讚「真的很帥氣」。（圖／翻攝自IU、周杰倫IG）

娛樂中心／綜合報導

2022-09-23 16:30:11

南韓「國民妹妹」、「唱作女神」IU（李知恩），擁有絕美嗓音、甜美臉蛋，出道以來跨足作曲作詞和戲劇圈，在世界各地粉絲無數，日前登上南韓最大、擁有9萬人座位的蠶室運動場連開2天演唱會，也是首位在該場地舉辦演唱會的Solo女歌手，刷新紀錄，引起熱議；就有網友挖出IU在7年前受訪影片，她曾透露自己很喜歡天王周董「周杰倫」，還狂刷電影《不能說的秘密》，大讚「真的很帥氣」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲南韓「國民妹妹」、「唱作女神」IU（李知恩），擁有絕美嗓音、甜美臉蛋，出道以來跨足作曲作詞和戲劇圈，在世界各地粉絲無數。（圖／翻攝自IU IG）
▲南韓「國民妹妹」IU（李知恩），擁有絕美嗓音、甜美臉蛋，出道以來跨足作曲作詞和戲劇圈，在世界各地粉絲無數。（圖／翻攝自IU IG）
▲IU日前登上南韓最大、擁有9萬人座位的蠶室運動場連開2天演唱會，也是首位在該場地舉辦演唱會的Solo女歌手。（圖／翻攝自IU IG）
▲IU日前登上南韓最大、擁有9萬人座位的蠶室運動場連開2天演唱會，也是首位在該場地舉辦演唱會的Solo女歌手。（圖／翻攝自IU IG）
IU在2016年舉辦亞洲巡迴演唱會，當時在接受「華納音樂」專訪時，被問到「有沒有知道的台灣歌手？或是想合作的台灣歌手呢」，她也表示「台灣歌壇有很多歌手，其中周杰倫在韓國真的超有名的，我也有看過他演的《不能說的秘密》，還看了好幾次，三四次有吧」。

▲IU日前登上南韓最大、擁有9萬人座位的蠶室運動場連開2天演唱會。（圖／翻攝自IU IG）
▲IU日前登上南韓最大、擁有9萬人座位的蠶室運動場連開2天演唱會。（圖／翻攝自IU IG）
▲IU在7年前曾受訪表示「周杰倫在韓國真的超有名的」。（圖／翻攝自台灣華納日韓官方頻道 YouTube）
▲IU在7年前曾受訪表示「周杰倫在韓國真的超有名的」。（圖／翻攝自台灣華納日韓官方頻道 YouTube）
IU接著說，「看了那部電影，誰都會變成他的粉絲，我看了《不能說的秘密》以後也覺得他好帥，又會唱歌、又會演戲，真的很帥氣」，因為電影《不能說的秘密》被圈粉，IU也讚周董很會唱，使不少歌迷相當期待兩人未來能合作。

▲周杰倫的魅力連IU都無法擋。（圖／杰威爾音樂提供）
▲周杰倫的魅力連IU都無法擋。（圖／杰威爾音樂提供）
網友也紛紛留言，「確實帥」、「這部在韓國真的很紅」、「韓國人喜歡這部」、「IU老婆，但周董真的強到讓人無法酸QQ」、「周杰倫魅力連IU都擋不住...」、「《不能說的秘密》真的是經典中的經典」、「IU真有品味」。（編輯：郭佩蓉）


北一女神首公開愛車！合影「超帥特斯拉」：24歲買給自己

H級辣模也認輸！頭埋雙峰「當洗臉盆」　巨乳妹身分曝光

林襄E級爆乳內衣搭短裙！下秒跌坐沙發　走光畫面全洩出

F級辣模「戰袍級比基尼」只靠1條布！羞曝樓下看光光真相

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀