藍打臉山海鐵路換輕軌將變龜速　蔡其昌：他們連龜都沒有

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃健豪說，蔡其昌的《百公里捷運計畫》，除了致敬市長盧秀燕的捷運政策，內容毫無新意！其中「山海環線輕軌」的小細節，更讓市民驚呆了！原來他並未幫台中爭取山海環線預算，還捨棄鐵道，改送市民「速度減半、時間加倍」的輕軌。
楊正中說，台中市的山海環線計畫從胡志強當市長到現在，躺在交通部9年了；林佳龍時代自編自導「山手線」，已經被台中人唾棄。位高權重的立法院副院長蔡其昌，為何不積極爭取經費，反而弄一個法源和經費來源大不同的輕軌，通勤效率還不如現有的新幹線公車。
李中指出，山海環線輕軌勢必重啟規劃案，「可行性評估」打掉重練，要再花多少時間？且輕軌和台鐵系統不同，乘客一定會遇到接駁轉乘的問題，不是多此一舉嗎？沒辦法輕鬆搭同班火車繞一圈台中，還叫「環線」嗎？
蔡其昌則回應，鐵路山海線在較南的成功站附近可銜接，但台中偏北部卻有超過30公里的距離，海線民眾對山海環線望眼欲穿，不過這段該用台鐵還是捷運系統貫穿，過去已爭執多年，自己是行動派，不想繼續停留在吵架與爭執，讓海線鄉親一再空等，如何快速落實才是王道。他強調對自己的政見非常有信心，這段若改為輕軌，無論是土地取得或實施進程，都比鐵路或捷運更容易達成。
蔡其昌說，如果盧秀燕對海線建設有意見，就出來參加辯論，不要自己不想做也做不到，就派國民黨議員唱衰海線。一個反對建設、零建設的政黨，批評要做事的人蓋輕軌速度會變慢，是天大的笑話。