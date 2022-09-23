2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

藍打臉山海鐵路換輕軌將變龜速　蔡其昌：他們連龜都沒有

▲議會國民黨團成員指蔡其昌送的輕軌大禮包，台中人無福消受。（圖／記者顏幸如攝，2022.09.23）
▲議會國民黨團成員指蔡其昌送的輕軌大禮包，台中人無福消受。（圖／記者顏幸如攝，2022.09.23）

記者顏幸如／台中報導

2022-09-23 17:42:02

民進黨台中市長候選人蔡其昌昨提出《百公里捷運計畫》政見，今遭議會國民黨團打臉，指將原本連接山海環線的鐵路建設，改為速度僅一半的輕軌，根本是在搞軌，想害台中人龜速通勤。蔡其昌說，山海環線過去在鐵軌和捷運間爭執多年，輕軌是較快速務實的作法，國民黨提不出政策卻說嘴別人，自己「連龜都沒有」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台中市議會國民黨團執行長黃健豪與議員李中、楊正中今（23）日開記者會，指蔡其昌將台中市重大交通最北端的30公里交通環線，由原本的鐵路改換為輕軌，根本是在搞軌、浪費台中人的通勤時間。

▲蔡其昌的《百公里捷運計畫》，將最北的「山海環線」鐵路改為輕軌（紅圈處）。（圖／蔡其昌競總提供，2022.09.23）
▲蔡其昌的《百公里捷運計畫》，將最北的「山海環線」鐵路改為輕軌（紅圈處）。（圖／蔡其昌競總提供，2022.09.23）
黃健豪說，蔡其昌的《百公里捷運計畫》，除了致敬市長盧秀燕的捷運政策，內容毫無新意！其中「山海環線輕軌」的小細節，更讓市民驚呆了！原來他並未幫台中爭取山海環線預算，還捨棄鐵道，改送市民「速度減半、時間加倍」的輕軌。

楊正中說，台中市的山海環線計畫從胡志強當市長到現在，躺在交通部9年了；林佳龍時代自編自導「山手線」，已經被台中人唾棄。位高權重的立法院副院長蔡其昌，為何不積極爭取經費，反而弄一個法源和經費來源大不同的輕軌，通勤效率還不如現有的新幹線公車。

李中指出，山海環線輕軌勢必重啟規劃案，「可行性評估」打掉重練，要再花多少時間？且輕軌和台鐵系統不同，乘客一定會遇到接駁轉乘的問題，不是多此一舉嗎？沒辦法輕鬆搭同班火車繞一圈台中，還叫「環線」嗎？

蔡其昌則回應，鐵路山海線在較南的成功站附近可銜接，但台中偏北部卻有超過30公里的距離，海線民眾對山海環線望眼欲穿，不過這段該用台鐵還是捷運系統貫穿，過去已爭執多年，自己是行動派，不想繼續停留在吵架與爭執，讓海線鄉親一再空等，如何快速落實才是王道。他強調對自己的政見非常有信心，這段若改為輕軌，無論是土地取得或實施進程，都比鐵路或捷運更容易達成。

▲蔡其昌強調海線民眾對山海環線望眼欲穿，如何快速做起來才是務實做法。（圖／蔡其昌競總提供，2022.09.23）
▲蔡其昌強調海線民眾對山海環線望眼欲穿，如何快速做起來才是務實做法。（圖／蔡其昌競總提供，2022.09.23）
蔡其昌說，如果盧秀燕對海線建設有意見，就出來參加辯論，不要自己不想做也做不到，就派國民黨議員唱衰海線。一個反對建設、零建設的政黨，批評要做事的人蓋輕軌速度會變慢，是天大的笑話。

蔡其昌推動國中小營養午餐免費：莫因孩子無選票就忽略

為台中交通噩夢提解方！蔡其昌再承諾4年完成4路線核定

盧秀燕最新民調領先3成　蔡其昌競總：凡出包必有民調

民調低又如何？這3人為蔡其昌做了最好示範

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀