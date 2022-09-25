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內幕／藍綠拉攏急叩求援　「眷村票王」牽動桃園選情

▲無黨籍立委趙正宇地方實力堅強，更是左右桃園選情的重要關鍵，民進黨「堅下鵬上」後仍未公開表態。（圖／翻攝自趙正宇臉書）
▲無黨籍立委趙正宇地方實力堅強，更是左右桃園選情的重要關鍵，民進黨「堅下鵬上」後仍未公開表態。（圖／翻攝自趙正宇臉書）

記者陳威叡／台北報導

2022-09-25 10:13:29

九合一選戰進入白熱化階段，桃園選情峰迴路轉。民進黨前桃園市長參選人林智堅雙碩士遭撤銷後，改由立委鄭運鵬接棒，沒料到黨內同志鄭寶清也脫黨參選，但國民黨卻未趁亂撿到便宜，藍綠支持度仍在誤差範圍內。《NOWnews今日新聞》掌握訊息，「眷村票王」無黨籍立委趙正宇成為各黨極力拉攏對象，其選區掌握南桃園大溪、八德票倉，得票數遠勝於滿意度達8成的桃園市長鄭文燦，約見電話從未停過，實為掌握桃園選情關鍵。而趙正宇歷經官司風波，不急著出頭也不想表態，淡淡地向記者說，「選舉固然重要，但桃園市民還是要有人來照顧。」

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頂著五星市長的光環，林智堅6月接受總統蔡英文徵召北征桃園。林智堅有執政實績，形象清新又有活力，在鄭文燦8年政績與超高滿意度的加持下，桃園一役對民進黨而言原本樂觀，未料卻爆出論文抄襲疑雲，讓情勢急轉直下。台大國發所與中華大學科管所相繼宣布撤銷林智堅學位，雙碩士淪為學士，人設大崩壞，黨內為避免論文事件外溢影響選情，清理戰場後改由鄭運鵬接棒，陣前換將是兵家大忌，民進黨未戰先傷。

另一方面，朱立倫接任國民黨主席後歷經公投、罷免與補選3連敗，早已被貼上跛腳的標籤，論文事件讓民進黨元氣大傷，但國民黨卻也沒有討到任何便宜，提名張善政後黨內還在鬧家務，加上農委會計畫涉嫌抄襲，內憂外患之下，民調沒有起色也就不讓人意外。

桃園八德出生的朱立倫，在2001年拿下超過5成的得票率當選縣長，更是從政的根基，今年全代會也特別移師桃園，收復政治失土意圖明顯，若穩住新北、台中，再拿下桃園，應該能削弱「跛腳主席」的批評聲浪。對藍綠來說，桃園都有輸不得的壓力，選情膠著下，握有南桃園票倉的趙正宇成為左右選情的關鍵。

趙正宇是八德眷村子弟，國民黨黃復興黨部出身，因2014年議員初選失利，憤而退黨參選，以第一高票當選連任，2016年在民進黨的禮遇下參選立委，爆冷擊敗4連霸的孫大千，2020年尋求連任更開出桃園立委最高票，大溪、八德得票數硬是比鄭文燦競選連任時多出2萬票，從政超過20年，選區經營根深柢固，更被地方盛傳是「鄭文燦接班人」。

未料趙正宇2年前被捲入涉貪風暴，重傷政治行情，今年7月財產來源不明罪一審判決無罪，逃漏稅罪可易科罰金，甩開官司陰霾，過程中立法院質詢、委員會都不缺席外，持續勤跑基層底氣仍足，就算年底選戰將至，趙正宇韜光養晦，不急著出頭也不想表態。

據悉，早在各政黨備戰九合一大選時，便有第三勢力找上門希望趙正宇挑戰百里侯，而甫退黨參選的鄭寶清，過去期盼黨內初選能夠出線，也多次向趙正宇請益；國民黨則由朱立倫親信黃敏恭出馬，兩人早已是舊識，在藍營選將還沒確定之前，黃便以「敘舊」為由希望趙正宇不計前嫌能碰上一面，張善政浮出檯面後，直到上個月約詢電話也從未中斷，評估就算趙正宇不挺藍，不表態挺綠也不失為是第二志願。

知情人士分析，鄭文燦與趙正宇兩人從小便是鄰居，結識40多年曾經先後擔任過八德區議員，2年前立委選舉最終日，鄭文燦選擇幫趙正宇掃街、拜票，好交情自然不在話下，鄭運鵬雖然在北桃園經營有成、媒體曝光度高，跨足南桃園還是要靠地頭蛇奧援，而競選幹部一字排開卻獨漏立院友軍趙正宇。

地方人士也提到，桃園雖有最強母雞鄭文燦，但在去年四大公投結果，「同意票」全部都大於「不同意票」，藍綠基本盤已拉近，最後決勝關鍵應該就在5%之內。但根據上周媒體公布最新民調顯示，兩人雖難分軒輊，但鄭運鵬在第六選區的支持度落後給張善政8個百分點，趙正宇的重要性不言而喻。

▲趙正宇與鄭文燦是40年舊識，曾經一起擔任過八德區議員，兩人擁有革命情感，好交情不在話下。（圖／翻攝自趙正宇臉書）
▲趙正宇與鄭文燦是40年舊識，曾先後擔任過八德區議員，兩人擁有革命情感，好交情不在話下。（圖／翻攝自趙正宇臉書）
據了解，鄭文燦先前帶著林智堅跑行程時，碰上趙正宇同台，抓準機會便開口拜託「多幫忙」，趙正宇臉書也不避諱地上傳與鄭、林2人合影，雙方有默契看破不說破，但改由鄭運鵬臨危授命後，趙臉書卻嗅不到一絲選舉的氛圍，多半是選區活動出席貼文與時節更替問候文，選戰逐漸逼近，可以預見鄭文燦勢必再出手牽線，讓盟友變「鵬友」。

▲趙正宇在臉書刻意貼出與鄭文燦、林智堅合照，頗有表態支持的意味，但民進黨換將後卻不見與鄭運鵬同框照片。（圖／翻攝自趙正宇臉書）
▲趙正宇在臉書刻意貼出與鄭文燦、林智堅合照，頗有表態支持的意味，但民進黨換將後卻不見與鄭運鵬同框照片。（圖／翻攝自趙正宇臉書）
親趙人士說，趙正宇從政以來最注重的就是清廉，在新竹擔任動員官時從來沒有申請過餐費與交通費，到了議員與立委也沒拿過任何一毛公差費與交通費「連便當都沒拿過一個」，被稱為是「鄭文燦接班人」後，開始無端涉入弊案，深刻體會政治黑暗面，被羈押後無保請回，行事作風趨於低調，明哲保身下的選擇，就是避免涉入選舉紛爭。

趙正宇曾是國民黨籍，在立院則是加入民進黨團運作，參選立委時更獲鴻海集團創辦人郭台銘出面力挺，到現在還沒公開表態藍綠白，他向《NOWnews今日新聞》表示，大家都在忙選舉，選舉固然重要，但民眾的日子不會因為選舉而暫停，這陣子只好由他來照顧桃園市民的生活。對於支持哪一方陣營趙正宇笑而不語，為桃園選情增添變數。

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