路透：台官員堅定表明中國鎖台、占領離島視為戰爭行為

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這名官員說：「封鎖是種戰爭行為、占領一座離島是種戰爭行為」，並強調台灣判斷北京此刻不太可能採取前述的任何一種行動。他們奪取離島的唯一目的就是迫使台灣談判或投降「但我們不會投降或談判。」許多軍事戰略家，甚至台灣國防部都曾經示警，在沒有發動全面入侵的情況下，中國可能會試圖占領台灣離島，例如就在中國近海的金門群島和馬祖列島，那些都屬於軍事行動「這沒有模糊的空間。」中國國務院台灣事務辦公室沒有立即回覆路透社的置評要求。
這名官員同時指出，台灣方面沒有排除明年中國會在台灣周邊發動大規模軍事演習的可能性，屆時台灣正為2024年初的總統大選進行準備。中國可能採取的其他行動還包括加強在台灣周邊的「灰色地帶」戰術，包含運用民間船隻作掩護或進行網路攻擊，展開進犯「是我們此刻憂心的事。」除了大約每個月一次派出軍艦通過台灣海峽的美國之外，其他國家應該向北京展現出，一旦台灣遭到攻擊，他們會有所行動。
這名官員續指：「提升嚇阻非常重要，不只是美國，歐洲國家和日本也應該加入這股嚇阻力量。」美國總統拜登（Joe Biden）在18日播出的媒體訪問中重申，如果中國入侵台灣，美國軍隊將協防台灣，這是他在這項議題作出截至目前最明確的表態。另一方面，台灣生產全球最先進半導體，確保穩定符合全世界利益，他直指「台灣海峽面臨壓力就是給晶片供應帶來壓力」。
新聞來源為Newtalk 新頭殼
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