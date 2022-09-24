雙颱共舞！北台轉涼「炸雨彈」 下週恐再有熱帶系統發展
中央氣象局表示，今、明（24日、25日）兩天受東北風影響，基隆北海岸及大臺北地區為有雨的天氣，臺灣北部、東半部地區及恆春半島亦有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；今日基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區並有局部大雨發生的機率。
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮，在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，今天(24日)凌晨4時衛星雲圖顯示，「輕颱塔拉斯」在日本南方海面，高、低層分離、結構不佳，「輕颱諾盧」則位於呂宋島東方海面，範圍小；而最新(24日2時)中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，「輕颱塔拉斯」，在日本南方海面，向東北前進，撲向日本本州南部沿海，並逐漸減弱、變性。另一「輕颱諾盧」，偏西移動，通過呂宋島，進入南海；範圍雖小，持續增強中；其外圍水氣對台稍有影響。
最新(23日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示， 週末(24、25日)兩天東北風及「輕颱諾盧」外圍的水氣影響，北部、東半部降雨漸趨明顯，大台北山區、東北部有較大雨勢，應注意；中南部多雲時晴、午後山區偶有局部短暫陣雨。北台濕涼，中南部白天微熱、早晚涼。溫度方面，北部約為22至27度，中部21至33度，南部22至33度，東部20至33度。
最新模擬顯示，下週一至週五(26至30日)盛行偏東風，水氣漸減少，天氣略好轉；西半部晴時多雲、午後山區有局部短暫陣雨的機率，白天高溫回升至33至35度；北海岸及東半部多雲偶有局部短暫雨，此外，未來一週在「季風環流」內，還會有其他熱帶系統發展，模式模擬變動性也很大，應持續觀察。（編輯：陳苾暐）