男星直播一半「伸手抓女友胸部」 她氣炸：你是神經病？
32歲香港律師、諧星林作2020年與大2歲混血女星裕美公開戀情，日前他在社群平台透露，因為工作太忙忽略女友，讓對方以為他偷吃，公開道歉後列出13項承諾，若再犯錯就賠償1000萬元港幣 （約4051萬元新台幣），沒想到，兩人和好後昨（24日）合體開直播，林作竟突然伸手抓女友胸部，裕美氣炸問：「你是不是神經病？」
昨直播一半，林作無預警伸出手搓揉裕美一邊的胸部，嚇得她花容失色，不久林作把對女友襲胸的截圖放上粉專，寫下：「原本，昨晚的我們已經和好如初...」裕美看到後暴氣留言「你是不是神經病」，但林作沒有收手，3小時後再上傳一篇女友被他摸胸的新聞報導，不滿地說「摸下都不行」，還Tag裕美帳號，女友反問：「有沒有先問過我呀？」
林作直播中的猥褻行徑不僅惹火女友，大批網友也看不下去，痛罵「超級不尊重女性」。林作擁有牛津大學文碩士、香港大學法學碩士高學歷，除了律師和藝人身分，亦為補教老師、保險業務，他爭議行為不只一樁，曾轉發漫威影業悼念《黑豹》男主角查德威克鮑斯曼的貼文，以及柯比布萊恩、黃鴻升（小鬼）的照片公然拉保險，消費亡者行徑被罵翻。（編輯：楊穎軒）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110