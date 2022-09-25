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台灣COVID-19死亡率高新加坡10倍？莊人祥駁斥：錯誤解讀

▲發言人莊人祥說明最新疫情狀況。（圖／指揮中心）
▲發言人莊人祥說明最新疫情狀況。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-09-25 14:28:30

中央流行疫情指揮中心今(25)日公布國內新增38,980例COVID-19確定病例，分別為38,785例本土個案及195例境外移入；另確診個案中新增34例死亡。發言人莊人祥表示，今日新增死亡個案沒有特殊年輕病例，而對於外傳我國COVID-19死亡率高於新加坡10倍、香港3倍，莊人祥嚴正否認，強調根據最新統計我國的COVID-19死亡率為每百萬人口449.2人，新加坡為每百萬人口266人，香港為每百萬人口1337.1人，呼籲外界勿錯誤解讀。

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▲指揮中心說明最新死亡與中重症個案。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明最新死亡與中重症個案。（圖／指揮中心）
指揮中心指出，今日新增34例本土病例死亡個案，為14例男性、20例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、32例具慢性病史、27例未接種3劑以上COVID-19疫苗。莊人祥說明，今日沒有特殊死亡個案，但有新增4位孩童重症MIS-C個案。

另外莊人祥也特別澄清，某媒體報導台灣COVID-19死亡率高於新加坡10倍、香港3倍，莊人祥嚴正否認，強調根據各國公布的資料，截至9月24號為止，我國的COVID-19死亡率為每百萬人口449.2人，新加坡為每百萬人口266人，香港為每百萬人口1337.1人，並未有「高於新加坡10倍、香港3倍」情事，請外界不要錯誤解讀。（編輯：倪浩軒）

▲指揮中心說明最新死亡與中重症個案。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明最新死亡與中重症個案。（圖／指揮中心）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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