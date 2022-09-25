大元遭迷暈囚禁！求職受騙去泰國　險當《門當》豬仔

大元（林艾璇）在三立、華視八點檔《門當互懟愛上你》為了求職，疑似被海外詐騙集團詐騙，表面上要她去泰國培訓1個月，沒想到在去機場路上被迷暈關起來。大元說自己戲裡戲外是不一樣的，目前為止被騙經驗是零，雖然接過不少詐騙電話，例如詐騙集團說她在網路書店下訂單，不小心下了400筆的訂單，要騙她的帳戶資料，但她1秒就識破，甚至想看對方能掰到什麼程度，還調皮地繼續跟他聊下去。
大元很得意的認為詐騙集團是騙不到她的，但如果是親朋好友要騙，那就不好說了，她說：「其實滿我容易心軟的，尤其面對面的時候，小時候走在路上賣愛心筆的也買過幾次，或是公益餅乾基本上我都會買，但都只是出於想幫忙的心，截至目前沒有覺得是被騙。」而遇過最奇葩的是走在路上遇到阿姨說沒有錢坐車，可以給她50元嗎？大元沒考慮就給了，結果下一次去了同個地方，看見那位阿姨又再跟別人借錢，才發現同情心被利用。
最近有些國家詐騙人口販運集團事件層出不窮，大元不會去批評怎會有人這麼傻，她覺得當人在走投無路的時候，只要是能快速賺到錢的機會，應該都會心動，所以不覺得他們怎麼那麼笨，比較多是憐憫。
大元的角色內心戲很重，像是被綁架的橋段得一直哭，她說這場戲因為手上真的用繩子綁著，就會有種壓迫感，身體的感受也影響情緒，要詮釋緊張就先讓自己身體發抖，但最重要的還是對手演員互相給情緒，自然而然就會被影響。現場大元為了保持情緒一直處於崩潰狀態，連晨翔和楊子儀都會在旁邊陪伴，適時給她1個溫暖的抱抱，讓她很感動。