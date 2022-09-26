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台經院8月製造業景氣連八跌　服務、營建業再度轉下滑

▲台經院公佈8月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點均呈下滑態勢，其中製造業測驗點已連續8個月下滑。（圖／翻攝自Pixabay）
▲台經院公佈8月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點均呈下滑態勢，其中製造業測驗點已連續8個月下滑。（圖／翻攝自Pixabay）

記者鄭妤安／台北報導

2022-09-26 11:00:49

台灣經濟研究院今（26）日指出，8月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點均呈下滑態勢，其中製造業測驗點已連續8個月下滑，台經院景氣預測中心主任孫明德解釋，儘管有國際品牌旗艦新機拉貨效應，但全球通膨壓力抑制民眾消費力道，終端客戶仍在調整庫存去化。至於營建業方面，台經院研究員劉佩真說明，房市買賣雙方觀望的情緒依舊濃厚等緣故，營建業有接近三成比例的廠商認為未來半年景氣表現將轉差，反映市況仍顯保守。

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台經院公佈，2022年8月製造業營業氣候測驗點為86.73點，較上月修正後的88.08點下滑1.35點，呈現連續8個月下滑態勢，為2020年6月以來新低紀錄；服務業營業氣候測驗點為95.60點，較上月修正後的97.20點減少1.60點，再次轉為下滑的格局；營建業營業氣候測驗點為93.12點，較7月的96.61點下滑3.49點，同樣再次轉為下跌的格局。

孫明德表示，在國內製造業方面，儘管有國際品牌旗艦新機拉貨效應，但全球通膨壓力抑制民眾消費力道，造成消費性終端客戶仍在調整庫存去化，整體製造業廠商對當月景氣表現看法較上月調查相比略有改善，不過改善幅度有限，且對未來半年景氣看法仍多呈持平與轉差。

服務業方面，孫明德指出，僅管適逢暑假出遊旺季，疫情影響淡化與國旅補助政策挹注，有助於帶動人潮出籠，不過物價上漲有感，加上受到全球經濟前景不明、股市震盪等影響，消費者信心持續走低，使得零售業看好當月景氣與未來半年景氣的廠商比例較上月調查為低。

至於在營建業方面，劉佩真說明，8月測驗點轉為下滑主要來自於營造業當月與未來半年，以及不動產業者對於未來半年看法較未如預期所致，主要是由於房建、廠務暨裝修等工程市況出現逆風，使得各工程訂單挹注趨弱，在建項目工期拉長，工程款延遲認列，加上房市買賣雙方觀望的情緒依舊濃厚等緣故，她也提到，營建業有接近三成比例的廠商認為未來半年景氣表現將轉差，反映市況仍顯保守。

孫明德提到，觀察近期國際經濟情勢，俄羅斯以能源供應為武器，並頒布動員令增員作戰，使得俄烏衝突升級，再者，多國持續升息對抗通膨，歐洲央行與美國聯準會皆於9月升息3碼，且同步下修2023年經濟成長預期，加上中國封控措施尚未放寬，顯示美、歐、中經濟前景仍難樂觀看待。

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