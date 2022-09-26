台經院8月製造業景氣連八跌　服務、營建業再度轉下滑

台灣經濟研究院今（26）日指出，8月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點均呈下滑態勢，其中製造業測驗點已連續8個月下滑，台經院景氣預測中心主任孫明德解釋，儘管有國際品牌旗艦新機拉貨效應，但全球通膨壓力抑制民眾消費力道，終端客戶仍在調整庫存去化。至於營建業方面，台經院研究員劉佩真說明，房市買賣雙方觀望的情緒依舊濃厚等緣故，營建業有接近三成比例的廠商認為未來半年景氣表現將轉差，反映市況仍顯保守。





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