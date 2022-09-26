竇智孔亦師亦友伴子女　談育兒觀「可以皮但不能壞」

「阿甯咕劇團」首發演出以《阿甯咕又闖禍了YA～》為題，強調可以藉由孩子的闖禍來培養他們的創造力與收拾力，夢田影像邀請甫入圍金鐘獎生活風格節目主持人獎的竇智孔，與吳定謙分享從陪伴孩子中，孩子闖禍後得到的體悟。
竇智孔笑喊自己小時候也是愛闖禍的「阿甯咕」，他說：「一次在學校美術老師帶著顏料準備畫壁畫，被老師安排當小助手，老師畫到一半去上廁所，我就把老師的畫筆拿起來，幫她在牆壁上，塗上她未畫上的顏料。」他笑喊：「自己以為幫老師了一個大忙，是一個好寶寶，但沒想到老師回來，第一句話就說，竇智孔你到底在幹什麼？你為什麼要在上面亂畫？」他坦言真的只是想要幫老師把圖畫好，「但現在回想起來，那時候還是有那麼一點可愛，只是老師很生氣，因為我把眼睛畫歪了。」
竇智孔形容在家中與孩子間扮演著亦師亦友的角色，坦言：「我們小竇家什麼事情都可以說出來，因為說出來，可以一起討論一起解決，因為兄弟間、父母間，都還是會有一些意見相左的時候，唯有勇敢的說出來，我們才有辦法一起解決，這就是我們小竇家。」他對子女教養是小孩子可以皮，但不能壞，認為小孩童年對成長養分相當重要，「所以他們想要怎麼玩樂，只要不影響他人，不傷害別人，我都只會在旁陪伴」，他認為小孩可以從「玩樂」中學習同儕之間的同理心，甚至兄弟間玩具分享，到遊樂場要排隊玩遊戲、遵守遊戲規則等，這些都是在玩樂的時候學到的。