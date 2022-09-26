台南晶英酒店疑集體食物中毒！急做「3件事」網友火更大
開心吃喜酒竟吃到「食物中毒」回家！台南五星級飯店晶英酒店傳出1100人參加不同場次喜宴，隔天回家竟陸續出現腹瀉、嘔吐症狀，目前共計有79人受害。據悉由於台南當地數家醫院同時接獲多名患者描述同一天去同一家飯店吃喜酒，驚覺不對才主動通報南市衛生局，台南衛生局目前已介入調查。對此，業者先是強調「如果調查結果確定是酒店的責任，將會全額退費以示歉意。」台南晶英酒店今（26）日稍早又在臉書發出聲明，表示事發後立刻以濃度1000ppm稀釋漂白水消毒飯店內、外場，並再次強調：「責無旁貸！」但聲明一出，竟釣出大票當天受害民眾氣憤灌爆臉書，甚至痛批官方把Google評論給刪了，「這是五星級酒店該做事嗎？」「負起責任的只有每對倒楣訂晶英喜宴的新人，抱著病痛一一道歉」。
台南晶英酒店為晶華麗晶酒店集團旗下之飯店，坐落在台南熱鬧商區，鄰近新光三越新天地百貨公司、新光三越小西門商圈，步行可抵城市內的古蹟景點，擁有豐富歷史典藏、蘊含人文風貌、商業機能完善之特色。飯店內奢華的裝潢、揉合台南新、舊文化的高級飯店，2014年開業以來就廣受遊客歡迎，今查詢官網上訂房頁面也賣到僅剩1-3間房而已。
沒想到今竟爆出如此離譜的事情，對此台南晶英酒店在官網上、臉書專頁上各發出聲明，業者表示目前已積極配合調查，「並提供當日食物檢體送驗、進行環境與廚房人員等相關檢驗。」聲明中也曝光事發當時飯店採取的措施：「以濃度1000ppm稀釋漂白水消毒飯店內、外場」等，並承諾會徹底落實消毒並提升清潔頻率。
最後，台南晶英酒店強調：「對於本次9月24日宴席出現的爭議責無旁貸，所有指教與意見也將虛心接受。」並且如同酒店總經理李靖文表示，「倘若調查結果確實為飯店問題，飯店也將負起全責，已不付消費者對於台南晶英酒店長久以來的支持與信任。」
不過受害民眾對此似乎仍不買單，紛紛灌入留言區大罵：「太沒品了吧！沒打電話關心是事實，一堆人拉肚子不負責任，還把大家的google評論刪了，這是五星級酒店該做的事情嗎？」、「最後客人們因為疑似中毒而無法工作、勤跑醫院等損失，你們飯店處理了嗎？集體訴訟都可以的吧！」、「加油？該加油的是現在還中毒不舒服的賓客。負責？負起責任的只有每對倒楣訂晶英喜宴的新人，抱著病痛一一道歉」。
對此晶英酒店針對「刪留言」回應表示：「關於google商家評論，商家擁有的權限不包含「刪除」或「隱藏」之選項，稍早也已將評論消失一事反應予Google協助處理當中。若有造成您的觀感不佳，我們感到十分抱歉，也會持續積極與Google反應了解，台南晶英酒店會負起應有的責任態度全力協助處理，謝謝您！」話題仍在發酵中。