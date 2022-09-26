2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

新住民圓教師夢　移民署通譯教母語

▲印尼新住民邱喜春及泰國新住民陳瑪莉教學現場。（圖／移民署提供）
▲印尼新住民邱喜春及泰國新住民陳瑪莉教學現場。（圖／移民署提供）

記者賴正琳／綜合報導

2022-09-26 14:54:32

外國人在陌生及語言隔閡的環境中，遇見新住民通譯宛如一陣及時雨，是他鄉遇故知的感動，更是化解語言藩籬的一把鎖。「唯有專業客觀的翻譯才能幫助他人！」這是從事通譯十多年來，印尼新住民邱喜春及泰國新住民陳瑪莉時時警惕自己的話，即使從事語言工作多年，她們仍存有高度熱忱與使命感，並分享自己的心路歷程，最終並達成心願，成為一名母語教師。

我是廣告 請繼續往下閱讀
許多新住民抱持回饋社會的心情，並為培育下一代陸續投入母語教學的工作。陳瑪莉說，自己曾遇到「積極發表意見」的學生，不惜打斷老師上課也想分享他在泰國的所見所聞，面對這樣「踴躍」的學生也曾讓陳瑪莉「一個頭兩個大」，但後來漸漸了解「適度給予學生表演和分享的舞台，才能使學生更投入課程當中」，最後學生不僅有自己的發揮空間，陳瑪莉也能順利推動教學課程。

「當老師是我一輩子的夢想，感謝台灣讓我圓夢！」邱喜春感謝地說，雖然在台灣擔任母語老師並不輕鬆，除了要面對學生的調皮搗蛋外，更多的是來自家長的質疑與壓力；曾有家長直接來到學校現場督課，但在邱喜春誠懇並耐心地溝通下，終於化解家長的擔憂，放心將孩子交付給她。儘管有許多挑戰，邱喜春仍慶幸當初自己參加移民署辦理的師資培訓計畫，讓她有機會和大家一起編撰母語學習教材，一圓兒時教師夢。

除了需要長期耕耘的語言教學外，邱喜春還分享當通譯時的甘苦談。「即時口譯」需要高度的集中力與專業能力，針對不同領域的通譯都需涉略，其中的「司法通譯」領域是邱喜春認為最具挑戰性的工作，因為實務上常遭遇被害人受性侵的殘忍案例，無論犯罪被害人的情況有多令人同情鼻酸，也只能壓抑著情緒，遵循通譯的倫理規範，將事實公正客觀轉化成精確的譯文，一字之差，差之千里，任何誤差都將影響他人命運，身為專業通譯需時時精進自我，豐富自身專業知能。

▲雖然有許多挑戰，邱喜春仍慶幸當初自己參加移民署辦理的師資培訓計畫。（圖／移民署提供）
▲雖然有許多挑戰，邱喜春仍慶幸當初自己參加移民署辦理的師資培訓計畫。（圖／移民署提供）
移民署北區事務大隊台北市服務站主任蘇慧雯表示，「語言」是人們溝通的橋樑，透過語言也反映出各國不同且多元的文化。為突破語言隔閡，移民署各地服務站也有請新住民姊妹擔任通譯志工，協助前來洽公的外國朋友，也很開心透過通譯工作，最後在台灣圓了教師夢。

蘇慧雯也提醒擁有投票權的外國朋友，今(111)年11月26日即將舉行「中華民國地方公職人員選舉」，為守護得來不易的民主選舉，如發現候選人有買票、餽贈超過法定價值的贈品時，請撥打反賄選檢舉專線:移民署北區事務大隊台北市專勤隊(02)2239-6393分機702、法務部0800-024-099按4。在投票的同時，雖COVID-19疫情緩解，仍請落實手部衛生、咳嗽禮節及佩帶口罩等個人防護措施，以保護自身健康。

探索台灣　新二代探索考古Fun科技

超過11萬新住民在新北　國際多元文化派對登場

緬甸佳麗遭泰國拒絕入境　曾在選美舞台控訴軍政府暴行

越南網紅開直播時遭逮！移民署循聲抓失聯移工

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀