新住民圓教師夢　移民署通譯教母語

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「當老師是我一輩子的夢想，感謝台灣讓我圓夢！」邱喜春感謝地說，雖然在台灣擔任母語老師並不輕鬆，除了要面對學生的調皮搗蛋外，更多的是來自家長的質疑與壓力；曾有家長直接來到學校現場督課，但在邱喜春誠懇並耐心地溝通下，終於化解家長的擔憂，放心將孩子交付給她。儘管有許多挑戰，邱喜春仍慶幸當初自己參加移民署辦理的師資培訓計畫，讓她有機會和大家一起編撰母語學習教材，一圓兒時教師夢。
除了需要長期耕耘的語言教學外，邱喜春還分享當通譯時的甘苦談。「即時口譯」需要高度的集中力與專業能力，針對不同領域的通譯都需涉略，其中的「司法通譯」領域是邱喜春認為最具挑戰性的工作，因為實務上常遭遇被害人受性侵的殘忍案例，無論犯罪被害人的情況有多令人同情鼻酸，也只能壓抑著情緒，遵循通譯的倫理規範，將事實公正客觀轉化成精確的譯文，一字之差，差之千里，任何誤差都將影響他人命運，身為專業通譯需時時精進自我，豐富自身專業知能。
移民署北區事務大隊台北市服務站主任蘇慧雯表示，「語言」是人們溝通的橋樑，透過語言也反映出各國不同且多元的文化。為突破語言隔閡，移民署各地服務站也有請新住民姊妹擔任通譯志工，協助前來洽公的外國朋友，也很開心透過通譯工作，最後在台灣圓了教師夢。
蘇慧雯也提醒擁有投票權的外國朋友，今(111)年11月26日即將舉行「中華民國地方公職人員選舉」，為守護得來不易的民主選舉，如發現候選人有買票、餽贈超過法定價值的贈品時，請撥打反賄選檢舉專線:移民署北區事務大隊台北市專勤隊(02)2239-6393分機702、法務部0800-024-099按4。在投票的同時，雖COVID-19疫情緩解，仍請落實手部衛生、咳嗽禮節及佩帶口罩等個人防護措施，以保護自身健康。