《薩滿》橫掃13獎　泰國金天鵝獎登場

由泰國、韓國合作的恐怖片《薩滿》，在全球的票房口碑非常好，25日泰國舉行電影最重要獎項金天鵝奬的頒獎典禮，《薩滿》橫掃13個獎項，成為典禮的最大贏家。
《薩滿》由《淒厲人妻》的泰國導演班莊·比辛達拿剛執導，不過由於疫情影響，泰國電影院曾關閉一段時間，因而《薩滿》在台灣還比在泰國早上映。《薩滿》以泰國東北部為故事舞台，導演為了調查當地的薩滿信仰，曾在當地田野1年，見了30多位巫覡。在電影中所出現的薩滿儀式，融合了各區域的要素，表現出巫覡的特徵，完成了專屬電影《薩滿》的世界觀，也完成一部成功的商業電影。
班莊·比辛達拿剛也是經典恐怖片《鬼影》的導演，與另一部他執導的《淒厲人妻》都是票房之作。2013年的《淒厲人妻》時，班莊雖入圍但未獲最佳導演獎，直到《薩滿》，他與團隊一舉橫掃金天鵝獎。
2021年度第30屆泰國電影金天鵝獎（Subanahongsa Thai Film Awards 2022素潘娜宏獎）於2022年9月25日在曼谷暹羅百麗宮皇家大劇院（6樓Siam Pavalai Royal Grand Theatre劇院）登場，該典禮是泰國最大的電影獎項，堪比台灣的金馬獎，在泰國非常受到演藝界人士重視。