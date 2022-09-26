正妹星二代拍八點檔　「制服美少女」劇照飄初戀感

出身於演藝世家的王敏淳（香奈兒）是檢場、李翊君的女兒，近日加入TVBS八點檔《機智校園生活》，飾演謝祖武的女兒，劇中她瞞著爸爸以「寄讀生」身分悄悄現身校園，父女間還上演一場諜對諜的躲貓貓，兩人展現同樣調皮又搞笑的氛圍，王敏淳還喊謝祖武「老頭」，21歲的她穿上高中制服無違和，劇照洋溢美少女的初戀感。
被問及這次演出，爸媽是否有給建議？王敏淳透露父母偏向讓她放手去做，給自己很大的自由去嘗試。謝祖武說：「哇！爸爸是檢場大哥，媽媽是翊君，那她壓力應該超大的，是雙重壓力吧！」王敏淳這才羞澀地笑著，吐露心聲：「是，很害怕外界的那個（眼光）。」 首次與前輩謝祖武合作，她坦言心情難免緊張，過往都是在電視上看到謝祖武，《麻辣鮮師》裡很嚴肅，有時候又有點搞笑，實際接觸後發現就是一個很好笑、很幽默的人。
謝祖武、王敏淳戲裡有許多鬥嘴、相互吐槽的橋段，戲外兩人相處也十分逗趣。謝祖武表明自己是李翊君的粉絲，希望有機會和對方合作，王敏淳立刻回應，改天拿1疊專輯送他。沒想到，謝祖武傲嬌地說：「不用，謝謝！我自己有買。」接著唱起李翊君的《沙漠寂寞》，一旁的王敏淳也跟著合唱，身為歌迷的謝祖武笑說：「我覺得妳媽媽唱得比較好哎！」王敏淳表示贊同：「謝謝！我也是這麼覺得。」