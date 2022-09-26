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不只是動感的體驗，重視文化、佳餚、快樂分享的阿美族生活文化，是東海岸的魅力之一。東河鄉的「達麓岸部落屋」在看得到大海的草原搭建一座座茅草屋，供應無菜單料理，長桌上各式各樣的野菜蔬食、烤鹹豬肉、醃生豬肉、酥炸昭和草、刺蔥煎蛋、涼拌海菜海螺與三色糯米飯，沒有過多調味，每一道都富含陽光、海洋與熱情阿美文化。
透過在地食材傳承阿美野食文化的還有「浮定咖啡fudin cafe｜混水摸魚基地」，一對阿美族部落青年夫妻，以部落元素妝點空間，除了賣好喝咖啡，也推廣溯溪、獨木舟、野外探險和無菜單料理遊程。最新推出的客製化「流水席」饗宴，直接將大地餐桌搬到比西里岸的深山溪流，供應漁港新鮮直送的海鮮料理、季節野菜、煙燻炭烤羊排與豬肉，旅人挑選喜歡的食物，各自坐在溪畔石頭野餐賞景，感受阿美族的祖先智慧，體驗很特別。
見證陸上鮑魚的奇蹟
接著來到位在長濱鄉海岸旁、金黃稻浪中的「宏成蝸牛農場」，是令人驚喜的發現，台北返鄉的青年文宏程，有感於稻作僅一期收穫，在台東大學創新育成
中心輔導下，以天然栽種、無毒食材養殖白玉蝸牛，開創被譽為「陸上鮑魚」的白玉奇蹟，除了供應高級餐廳，也製作面膜，文宏程還親自導覽、開放農場供旅客參觀，搭配蝸牛餐點、彩繪蝸牛殼一系列遊程，深受旅客喜愛。
店家資訊
台東衝浪店
地址：台東縣東河鄉南東河182號
電話：089-896-179
FB：台東衝浪店 Taitung Surf Shop & Hostel
達麓岸部落屋
地址：台東縣都蘭村台11線145.5公里處
電話：0912-749-036
FB：達麓岸部落屋
浮定咖啡
地址：台東縣成功鎮三仙里芝田路186-3號
電話：0972-896-611
消費：戶外野味饗宴，最低消費20,000元，10人至20人，場地由客戶提供或浮定咖啡用餐
宏成蝸牛農場
地址：台東縣長濱鄉寧埔村4鄰八桑安65號旁
電話：0932-198-152
FB：宏成蝸牛awos農場
這篇文章 台東旅遊｜坐溪畔吃原民無菜單「流水席」 體驗透明獨木舟徜徉夢幻台東藍 最早出現於 行遍天下旅遊網