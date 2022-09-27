準新人饗宴！台北秋季結婚購物節 圓山爭艷館盛大登場
隨著即將到來的光輝10月，許多年底壓軸活動以及各大百貨周年慶皆會陸續展開，而屬於準新人們的專屬盛典「台北秋季結婚購物節」，將於9月30日至10月2日亮麗登場，將邀請臺北市市商會優質會員店家參與展出，共譜一場別具以往的優質購物體驗。
一張張美麗動人的婚紗照，對準新人們來說不僅是保存當下的美好，更是年邁追憶的獨家畫面！這次於爭艷館舉辦的「台北秋季結婚購物節」，除了邀請幸福產業及商圈好夥伴，更特別邀情全國台灣餅得獎店家，還有眾多公會優質婚紗店家及婚禮週邊店家，除了提供準新人挑選美麗婚紗攝影、婚攝婚錄、新娘禮服訂制租借、紳士西服訂制租借，還有新娘秘書、求婚婚禮婚戒、珠寶首飾、文定喜餅禮盒及婚禮佈置等相關周邊及服務，亦有婆婆媽媽禮服租借以及銀髮族爺爺奶奶鑽石婚周年照、情侶照、藝術寶寶照和全家福照等。
台北市婚紗攝影商業同業公會理事長高志榮表示，在政府與民眾齊力配合下，終於有了防疫新生活，配合此次活動，另規畫特別獎項，包括雙十現金紅包1010元，天天抽出幸運得獎者，還有銀髮族週年照優惠價10100元，含光碟10張，含禮服淡妝髮一次，以及購車優惠萬元折抵金。
除此之外，還有特地為準新人準備的「2022臺北 千萬要結婚 結婚送千萬」抽獎活動，每日也有不同的免費體驗活動和旅遊諮詢。還有現場報到好禮三選一，以及優惠婚紗包套組，凡預約「消費滿額」即可參加抽獎活動，報到後還能到周邊店家兌換精美小禮物，數量有限，千萬別錯過。