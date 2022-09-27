台股早盤小漲逾20點　航海王、台積電反彈

美股週一 (26 日) 早盤反彈失敗，科技股翻黑下挫，道瓊指數收跌近330點，為2020年以來首次墜入熊市。台北股市今（27）日以13812.99點開高，早盤一度上漲逾80點，最高至13862.99點，隨後漲幅收斂，上漲逾20點左右，權值股台積電早盤上漲1.5元，來到448元，其他電子股漲跌互見，今日盤面焦點則在貨櫃三雄帶頭反攻，長榮、陽明上漲約1.37至1.46%，萬海上漲約0.72%。
美股道瓊指數26日下跌329.60點，跌幅1.11%，收在29,260.81點；納斯達克指數下跌65.00點，跌幅0.60%，收在10,802.92點；標普500指數下跌38.19點，跌幅1.03%，收在3,655.04點；費城半導體指數下跌35.43點，跌幅1.47%，收在2,373.47點。
台北股市今（27）日以13812.99點開高，早盤一度上漲逾80點，最高至13862.99點，隨後漲幅收斂，上漲逾20點左右。晶圓代工龍頭、權值股台積電早盤上漲1.5元，來到448元，漲幅0.34%左右。同樣為晶圓代工，聯電上漲0.54%，來到37.05元。世界先進與力積電分別跌0.93%與0.85%。
其他重要電子股漲跌互見，如聯發科跌0.35%，來到567元。南亞科跌約0.77%，來到45.30元。旺宏跌1%多，緯創下跌0.37%、日月光則於平盤遊走。華碩、友達、國巨漲逾1%、群創漲逾2%。
今日盤面焦點為貨櫃三雄帶頭反攻，長榮、陽明上漲約1.37至1.46%，萬海上漲約0.72%；航空雙雄走勢卻低迷，華航下跌2.70%，長榮航也跌2.67%左右。