周春米「沒小孩」成人生遺憾 盼促高鐵屏東站明年動工
民進黨網路實境節目《一碗麵的時間》最新一集，邀請屏東縣長參選人周春米下廚，烹調有著澎湃海鮮的鍋燒意麵，並與主持人黃彩玲對談。周春米從法官、律師到立委工作表現出色，但被問及人生有沒有想「重考」的考卷時，她語帶哽咽提到「沒有孩子跟與父親緣淺」是她人生兩大遺憾，自己是在掙扎很久才坦然面對老天安排，最後決定專心在工作上，把愛與力氣都奉獻給故鄉。
周春米在節目中說，身為家中獨生女又老么的她，總獲得父親滿滿的關愛眼神，每天騎車載她兜風覓食非常幸福，可惜父親太早因病離世。而在父親離開後，周春米為求子求女拚好孕，也於38歲時接受不孕症治療，但植入的受精卵不到3個月就萎縮，受孕成功的喜悅反覆被擊落，她回憶當時「不只身體不適，還要法律案件的當事人付託，身心壓力都很大」。
周春米透露，自己小時候是沒有信心的「醜小鴨」，小時候受從政的父親、議員周輝煌的啟蒙，被當時的黨外民主思潮以及「台北市議會三劍客」陳水扁、謝長廷、林正杰「煞到」，才是激起她「天然獨」和「有為者亦若是」的關鍵，高三開始認真讀書考試，每天唸到半夜2點，努力拚上憧憬的台大法律系。
周春米說，自己本來就是喜歡接觸人的個性，每段工作歷練都成為她的養分，支撐她深耕屏東數十載。周春米也積極為屏東爭取建設，例如高鐵南延、國際棒球場、屏東榮總等，現在要力拚接棒現任縣長潘孟安的五星政績，周春米坦承有壓力，但她已經準備好了，承諾上任後會延續「我屏東 我驕傲」精神，力促高鐵屏東站明年動工，只要屏東不再遙遠，產業進來，年輕人也會回來。