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台灣就業市場警報響！學者：Q4無薪假、失業人口數恐上升

▲經濟學者吳大任指出，台灣家庭經濟、整體經濟景氣以及就業市場在今年第4季後皆會有比較大的挑戰，尤其是在「就業市場」方面，無薪假以及失業人口數恐上升。（圖／翻攝自Pixabay）
▲經濟學者吳大任指出，台灣家庭經濟、整體經濟景氣以及就業市場在今年第4季後皆會有比較大的挑戰，尤其是在「就業市場」方面，無薪假以及失業人口數恐上升。（圖／翻攝自Pixabay）

記者鄭妤安／台北報導

2022-09-27 12:49:022022-09-27 13:03:33

中央大學台灣經濟發展研究中心今（27）日發布9月消費者信心指數（CCI），調查的總數為62.59點，與上個月相比，下降0.49點。其中，「物價水準」指標僅呈小幅上升，因此只能視為與上月持平，調查資料中顯示，達96%的人對於未來半年物價仍趨於悲觀。研究中心執行長吳大任接受《NOWnews今日新聞》採訪時預測，台灣家庭經濟、整體經濟景氣、房地產購買以及就業市場在今年第4季以後都會遭遇較大的挑戰，尤其是在「就業市場」方面，他認為，全球前幾大經濟體景氣下行，台灣也難獨善其身，當出口情況持續惡化，恐連帶影響台灣的勞動市場，「第4季放無薪假以及失業人口數恐上升。」

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9月CCI調查的總數為62.59點，與8月相比下降0.49點，也創下12年10個月以來的新低點，透過性別交叉分析發現，男性消費者指數為62.77點，女性為62.44點，男性高於女性0.33點。

調查的6項分項指標中，僅「物價水準」指標呈現上升，9月信心指數為26.9點，月升0.4點，年降13.1點。吳大任指出，「物價水準」指標僅呈小幅上升，因此只能視為與上月持平，加上調查資料中顯示，認為未來半年國內物價會小幅上漲佔45.6%，認為會大幅上漲則佔50.8%，加總起來超過96%，顯示大部分的人對於未來半年物價仍趨於悲觀。

此次在「未來半年投資股票時機」指數方面為24.5點，是6項指標中下降幅度最少的，但依然續創從有調查以來新低，近期全球股市動盪不安，不只美股重挫，就連台灣近期也摜破萬四，投資人信心低迷。

至於家庭經濟方面，9月調查結果為73.6點，創下8年9個月以來新低，家庭經濟信心不斷惡化，最主要還是由於通膨、升息以及股市動盪使得家庭所得下降、支出增加所致。

從絕對水準來看，僅「未來半年購買耐久性財貨時機」保持樂觀，但還是創了15個月以來最低，其中「購買房地產時機」也創了25個月以來新低，吳大任表示，升息循環對購買房地產的壓力會在第4季以後逐步擴大。

除此之外，他指出，台灣家庭經濟、整體經濟景氣以及就業市場在今年第4季也後都會有比較大的挑戰，尤其是在「就業市場」方面，吳大任解釋，台灣是以出口為導向的國家，但由於近期受到美國、歐洲升息與消費下降衝擊，以及中國封控等全球前幾大經濟體景氣下行，台灣也難獨善其身，出口逐步呈現衰退，情況若持續惡化，恐連帶影響台灣的勞動市場。

此次9月CCI在「未來半年就業機會」信心指數方面創20個月以來新低，吳大任認為，第4季放無薪假以及失業人口數恐上升，就業信心將逐步下降。

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