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曾玉菱邀鄭朝方夜巡公園 批豆子埔公園預算高達5億離譜

▲曾玉菱（右）邀鄭朝方（左）夜巡公園，批豆子埔公園預算高達5億元離譜。（圖/鄭朝方團隊提供）
▲曾玉菱（右）邀鄭朝方（左）夜巡公園，批豆子埔公園預算高達5億元離譜。（圖/鄭朝方團隊提供）

業務處/綜合報導

2022-09-27 14:38:33

民進黨竹北市民代表候選人曾玉菱在臉書披露，竹北市公所的豆子埔公園新建地下停車場及公園改建工程簡報，工程造價竟然高達5億元，她怎麼估算都覺得這價位太離譜了；民進黨新竹縣黨部主委、竹北市長候選人鄭朝方肯定曾玉菱：「還沒上任就先看緊市民荷包，真的很用心！」。昨晚(26日) 曾玉菱也邀鄭朝方到幾個被市民詬病，反映夜晚公園照明不足、設施有疑慮的地方，實察竹北未來必須加速優化的部分。

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    曾玉菱針對豆子埔公園案表示，據她所查，公所在簡報中花了五個頁面來解釋為什麼經費這麼高，不外乎是營造業缺工、原物料上漲，甚至還拿了台北市的公園改建工程來比較，好像就是要強迫市民朋友接受這五億元的預算，但若以一千六百萬的設計規劃費來回推，根據「機關委託技術服務廠商評選及計費辦法」建築物工程技術服務建造費用百分比參考表，不管如何估算，都不會有五億元這離譜的金額。

▲竹北市民代表候選人曾玉菱批豆子埔公園改建預算高達5億離譜。（圖/鄭朝方團隊提供）
▲竹北市民代表候選人曾玉菱批豆子埔公園改建預算高達5億離譜。（圖/鄭朝方團隊提供）
   竹北市公所表示，豆子埔公園新建地下停車場及公園改建工程已完成初步規劃設計，九月初召開第一場說明會，工程規劃改建地面層公園與兒童遊戲場空間，新建地下兩層平面停車場，臨路側退縮建築線，其中三民路將退縮六公尺、民族路退縮四．五公尺；停車場以三民路為出入口，綠建築及無障礙設計，地下兩層合計提供約一百七十席停車位，包含電動充電車位、無障礙及婦幼專用停車位等。受到疫情影響，營建人力和原物料大幅上漲，概算計畫總經費將近五億元。

    曾玉菱強調，她在路口宣講時都會說的四大政見主軸，分別是「親子教育」、「環境友善」、「預算監督」及「藝術人文」，其中在「預算監督」部分，她承諾市民朋友，除了希望公所的財務市政公開透明外，也會替大家把關納稅錢。進一步，曾玉菱昨晚也一併邀鄭朝方夜巡竹北市公園，發現確實有許多公園照明不足，造成晚上運動、散步民眾的安全疑慮，希望未來有機會上任，這幾處市民多次反映需要改善的公園空間，如夜晚照明、人行道平整等基礎設備整備也能更健全。

    鄭朝方表示，公共工程的預算一定要公開透明，而且要經得起檢驗，民代對於公共工程的質疑和討論，是應盡的義務，曾玉菱還沒上任就開始關心市政建設，而且參與討論及發聲，開始幫市民看緊荷包，真的很用心。而優化公園建設、人行道路平與打造運動廊道正是他這次提出來讓竹北更好的政策之一，未來有機會上任市長，一定加速改善，給市民安全、舒適的環境。

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