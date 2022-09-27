曾玉菱邀鄭朝方夜巡公園 批豆子埔公園預算高達5億離譜

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竹北市公所表示，豆子埔公園新建地下停車場及公園改建工程已完成初步規劃設計，九月初召開第一場說明會，工程規劃改建地面層公園與兒童遊戲場空間，新建地下兩層平面停車場，臨路側退縮建築線，其中三民路將退縮六公尺、民族路退縮四．五公尺；停車場以三民路為出入口，綠建築及無障礙設計，地下兩層合計提供約一百七十席停車位，包含電動充電車位、無障礙及婦幼專用停車位等。受到疫情影響，營建人力和原物料大幅上漲，概算計畫總經費將近五億元。
曾玉菱強調，她在路口宣講時都會說的四大政見主軸，分別是「親子教育」、「環境友善」、「預算監督」及「藝術人文」，其中在「預算監督」部分，她承諾市民朋友，除了希望公所的財務市政公開透明外，也會替大家把關納稅錢。進一步，曾玉菱昨晚也一併邀鄭朝方夜巡竹北市公園，發現確實有許多公園照明不足，造成晚上運動、散步民眾的安全疑慮，希望未來有機會上任，這幾處市民多次反映需要改善的公園空間，如夜晚照明、人行道平整等基礎設備整備也能更健全。
鄭朝方表示，公共工程的預算一定要公開透明，而且要經得起檢驗，民代對於公共工程的質疑和討論，是應盡的義務，曾玉菱還沒上任就開始關心市政建設，而且參與討論及發聲，開始幫市民看緊荷包，真的很用心。而優化公園建設、人行道路平與打造運動廊道正是他這次提出來讓竹北更好的政策之一，未來有機會上任市長，一定加速改善，給市民安全、舒適的環境。