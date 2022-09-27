馬國畢參選里長！《豪門》妻零修圖遭嫌「被蜂蜇到」

最近選情熱，藝人林道遠跟馬國畢也宣告加入里長的選舉行列，雙方人馬在廟口進行政見比拚，原來是民視八點檔《市井豪門》拍攝場景，林道遠是劇中的萬年里長，平時經營雜貨店，每天起床第一件事情就是打掃街道；另一位是家中賣甘蔗雞的馬國畢，笑說每天掃地也可以當里長，說什麼他也要投入選戰，鬧得永勝市場每天鬧哄哄，笑料百出。
《市井豪門》劇中身為最佳助選員的小甜甜（張可昀）跟胡嘉愛也在現場比拚嗆聲，兩人宛如吃過辣椒罵人不眨眼，讓雙方人馬都拉不住。林道遠表示這一個角色就是為他量身打造，因為他現實生活就是怕老婆，把自己真實夫妻互動演出來。胡嘉愛說自己劇中就是市場最美小販，雖然在市場但每天都要「妝水水」，被旁人吐槽就是本色演出。
小甜甜表示自己上一部八點檔就是跟馬念先合作，這一部是馬國畢，該不會下一步就是跟馬力歐，讓馬國畢說：「那現在就是你的高峰了，不然之後會每況愈下。」林道遠為了演好里長，特別去模仿平常鄉里間里長的樣子，但拍了幾場要吶喊的戲，發現喉糖很需要，因為一整天下來聲音就會啞掉了。
馬國畢表示戲裡面很難得有可愛的老婆，跟小甜甜有多年的交情，為了演出一對，配合小甜甜肉感，就特別吃胖了5公斤，讓小甜甜很感動，馬國畢表示緣由是因為第一次對戲就把兩人的照片拍上傳社群，結果沒有修圖過的照片，讓不少網友留言說：「小甜甜臉被蜜蜂蜇到嗎？」讓他趕緊刪除，也確定要增肥的計畫，到現在不忌口有美食就往嘴裡塞，一共胖了5公斤。