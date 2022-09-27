10月蘋果發表會沒了？邀請函遲未發出 外媒爆料：恐取消
美國蘋果公司(Apple Inc.) 9月依照慣例的舉辦發表會，推出iPhone 14系列和新款Apple Watch，但下半年會不會有第二場呢？原本外界猜測10月會有第二場發表會，聚焦在新一代iPad跟Mac，不過根據《彭博社》長期關注科技記者Mark Gurman爆料，蘋果很可能會取消10月的發表會，不少果粉應該會覺得相當失望。
9月蘋果發表沒有針對Mac或是iPad推出新品，9月發表會後就傳出電腦相關產品有可能會集中在10月的第二場發表會上登場，但Mark Gurman分析指出，這次新品很有可能都為小幅度的升級，外型、規格沒有大改，加上M2晶片已經在6月的WWDC開發者大會上詳細介紹過，配置M2的筆電也已經開賣，在並未有太多升級狀況下，蘋果可能不會舉辦發表會，而是直接官網上架新品。除此之外，已經要進入10月，各界也尚未收到蘋果發表會邀請函，因此可能不會有第二場發表會。
目前網路流傳，10月可能會有搭載M2晶片的iPad及Mac，iPad 10會採用直角邊框，並保留Touch ID指紋辨識，充電埠也會統一使用USB-C，而iPad Pro則是升級M2處理器，並新增MagSafe磁吸無線充電功能。筆電部分則有14吋與16吋MacBook Pro，或M2與M2 Max晶片的Mac Mini。不管有沒有發表會，想買蘋果筆電、電腦、平板如果不急著換機，可以等10月看看有沒有新機登場。