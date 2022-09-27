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備戰週年慶！伊萊克斯再推3新品　濕拖吸塵器加送清洗槽

▲伊萊克斯推出極適家居700直立濕拖吸塵器，免沾手濕拖吸頭搭配獨家淨汙分流清洗槽設計，以最省水的方式達到最乾淨的清潔效果。（圖／官方提供）
▲伊萊克斯推出極適家居700直立濕拖吸塵器，免沾手濕拖吸頭搭配獨家淨汙分流清洗槽設計，以最省水的方式達到最乾淨的清潔效果。（圖／官方提供）

記者周淑萍/綜合報導

2022-09-27 17:13:31

隨著百貨週年慶開打，往年高單價的家電產品是民眾採買的重點之一，看好下半年的購物需求，瑞典精品家電品牌伊萊克斯趕在今(27)日推出三款新品，包含乾濕兩用新款極適家居700直立濕拖吸塵器，加入獨家的「免手洗淨汙分流」清洗方案，不用彎腰沾手就能洗淨，10/1~12/31凡購買極適家居700直立濕拖吸塵器就送淨汙分流清洗槽。同時，觀察到民眾對於空氣品質的重視，特別推出車用輕巧空淨機，以及廚房家電獨立式燒烤微波爐，一機兩用滿足多元需求。

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直立濕拖吸塵器
伊萊克斯繼日前於募資平台推出極適家居900無線濕拖吸塵器，採用獨家「免手洗淨汙分流」，熱銷速度超出預期，成為居家清潔家電新寵後，今再推新款極適家居700直立濕拖吸塵器，承襲廣受好評的「免手洗淨汙分流」清洗方案，免沾手濕拖吸頭搭配獨家淨汙分流清洗槽，內外雙槽設計，將淨水污水完全分離，只要20-30秒即可將超細纖維清潔布上的髒污洗淨並刮乾，1.6公升的清水便可完成16坪空間清潔，清洗槽中的污水可直接透過側邊排水孔排出。

乾吸的部分，毛髮截斷吸頭搭配全新集塵系統，整體吸力提升20%；適用於硬質地板的拋光滾刷吸頭可強力吸除各種髒污，縫隙集塵效果提升7倍，高速吸塵模式下的使用時間較上一代延長21%， HEPA等級濾網，減少粉塵溢散避免二次污染。建議售價16,900元起，10/1~12/31加送淨汙分流清洗槽。

▲伊萊克斯新品。（圖／官方提供）
▲毛髮截斷吸頭搭配全新集塵系統，整體吸力提升20%，輕踩按鍵即可截斷吸頭上的毛髮，全程不需使用雙手。（圖／官方提供）
▲伊萊克斯新品。（圖／官方提供）
▲淨汙分流清洗槽獨特淨汙分流能將淨水與污水完全分離。（圖／官方提供）
▲伊萊克斯新品。（圖／官方提供）
▲淨汙分流清洗槽使用後的污水可直接透過側邊排水孔排出，過程簡單不髒手。（圖／官方提供）
個人與車用輕巧空淨機
極適家居300個人與車用輕巧空淨機，內建四重過濾系統CADR值達12.8 m3/h，可有效減少高達99.98%的有害細菌、H1N1病毒和PM2.5懸浮微粒，以及高達93.21%的人類冠狀病毒(HCoV-229E)，不僅讓所到之處都能擁有純淨空氣外，更於機身風口處增加擴香棉片，滴上喜愛的精油，在淨化空氣的同時還可運用溫和的芳香放鬆身心。適用於汽車杯架，可調節式三段風速選擇與機身折角設計，讓乾淨空氣更快速散佈至指定方向，售價3,990元。

▲伊萊克斯新品。（圖／官方提供）
▲極適家居300個人與車用輕巧空淨機輕盈小巧機身重量僅520g搭配可拆卸皮革吊帶，適用於汽車杯架隨時隨地濾淨。（圖／官方提供）
獨立式燒烤微波爐
全新極致美味500 25L獨立式燒烤微波爐，具備900W高功率微波火力，均勻加熱，且可分五段火力控制，方便依據菜餚種類和份量選擇火力，內建圖示按鍵與旋鈕組合的人性化選單介面，操作直觀好上手，微波燒烤組合烹調功能，自動調節燒烤和微波時間，提供燒烤微波組合及酥脆加熱兩種模式，酥脆加熱模式特別適合烹調炸雞、薯條，維持食材表面的香酥度與內部的軟嫩感，售價5990元。

▲伊萊克斯新品。（圖／官方提供）
▲極致美味500 25L獨立式燒烤微波爐，具備900W高功率微波火力，以高效率加熱精準保留原食材美味。（圖／官方提供）

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