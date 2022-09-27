備戰週年慶！伊萊克斯再推3新品　濕拖吸塵器加送清洗槽

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伊萊克斯繼日前於募資平台推出極適家居900無線濕拖吸塵器，採用獨家「免手洗淨汙分流」，熱銷速度超出預期，成為居家清潔家電新寵後，今再推新款極適家居700直立濕拖吸塵器，承襲廣受好評的「免手洗淨汙分流」清洗方案，免沾手濕拖吸頭搭配獨家淨汙分流清洗槽，內外雙槽設計，將淨水污水完全分離，只要20-30秒即可將超細纖維清潔布上的髒污洗淨並刮乾，1.6公升的清水便可完成16坪空間清潔，清洗槽中的污水可直接透過側邊排水孔排出。
乾吸的部分，毛髮截斷吸頭搭配全新集塵系統，整體吸力提升20%；適用於硬質地板的拋光滾刷吸頭可強力吸除各種髒污，縫隙集塵效果提升7倍，高速吸塵模式下的使用時間較上一代延長21%， HEPA等級濾網，減少粉塵溢散避免二次污染。建議售價16,900元起，10/1~12/31加送淨汙分流清洗槽。
個人與車用輕巧空淨機
極適家居300個人與車用輕巧空淨機，內建四重過濾系統CADR值達12.8 m3/h，可有效減少高達99.98%的有害細菌、H1N1病毒和PM2.5懸浮微粒，以及高達93.21%的人類冠狀病毒(HCoV-229E)，不僅讓所到之處都能擁有純淨空氣外，更於機身風口處增加擴香棉片，滴上喜愛的精油，在淨化空氣的同時還可運用溫和的芳香放鬆身心。適用於汽車杯架，可調節式三段風速選擇與機身折角設計，讓乾淨空氣更快速散佈至指定方向，售價3,990元。
獨立式燒烤微波爐
全新極致美味500 25L獨立式燒烤微波爐，具備900W高功率微波火力，均勻加熱，且可分五段火力控制，方便依據菜餚種類和份量選擇火力，內建圖示按鍵與旋鈕組合的人性化選單介面，操作直觀好上手，微波燒烤組合烹調功能，自動調節燒烤和微波時間，提供燒烤微波組合及酥脆加熱兩種模式，酥脆加熱模式特別適合烹調炸雞、薯條，維持食材表面的香酥度與內部的軟嫩感，售價5990元。