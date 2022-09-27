中職／悍將今晚都是好「朋」友　陳仕朋等3年再迎3連勝

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今晚第4局上半，悍將首棒打者代理隊長「力量人」范國宸，直接把小白球轟出左外野大牆，打出一支陽春砲，同時也是本季第8轟，助球隊先馳得點，雖然下個半局桃猿的「酒窩大砲」朱育賢馬上回敬一支中右外野的陽春砲，也是個人本季第11轟，馬上追平比分。
但是悍將第5局馬上展現「愛月月」的決心，王勝偉打出安打後，趁著猿隊林立的守備瑕疵奔上得點圈，並靠著申皓瑋及范國宸的接續安打，將比分反超成為3比1，並就此奠定勝基。
雖然8局下半桃猿追回一分之後，一度無人出局攻佔滿壘，但是悍將上場救火的洋投富藍戈卻連送兩次三振，讓猿隊形成2人出局後，再讓朱育賢打出內野滾地球順利化解危機，澆熄桃猿的反撲氣焰。
常被虧是「問天」組的陳仕朋，前一次個人的三連勝已經要回追到2019年的8月11日，到當年的9月7日為止，當時陳仕朋拿下先發出賽的4連勝，也是職業生涯至今個人最長的連勝紀錄，今晚他用96球投完7局，僅被打出4支安打，還送出6次三振只失一分，而隊友范國宸一個人就貢獻3支安打2分打點，讓他喜獲三連勝的同時也收下本季個人第7勝。
桃猿隊今晚的先發投手曾仁和，雖然繳出不輸陳仕朋的好表現，用100球也投完7局，還送出生涯新高的9次三振，但是被打出偏多的7支安打，失掉3分，最終在這場土投大戰中敗下陣來，也是他個人本季的第2敗。