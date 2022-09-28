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特企／日本旅遊潮將起？合格N95口罩成最佳出國神隊友

▲選用N95口罩注意三大要素NIOSH、TC證號、生產廠家名稱及型號（左），美國與日本熱銷N95口罩SEKURA-N95（右）。（圖／品牌提供）
▲選用N95口罩注意三大要素NIOSH、TC證號、生產廠家名稱及型號（左），美國與日本熱銷N95口罩SEKURA-N95（右）。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-09-28 15:08:31

日本旅遊將於10/11全面解封，你想要出國的心是不是也蠢蠢欲動？訂好機票準備行李前，長途旅行別忘了留意長時間飛機或火車等交通工具密閉空間的隔絕防護。開心出遊的同時，也要保護好自己與家人。近來許多人都會優先選擇防護性更強的N95口罩，尤其出入一些特定的密閉空間如醫院、診所、大眾交通工具等，更需要謹慎！但是目前市面上各式各樣的N95口罩，令人眼花撩亂不知從何買起，究竟選購時該如何判斷真偽，與要注意哪些小細節呢？就讓我們一起來超前部署，簡單３大步驟讓你安心出國玩吧！

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辨識３大要素　才能真正防護

這幾年下來，許多民眾家裡都囤了不少的N95口罩，但手上的口罩是真是假？能否讓你放心出國？根據全球前五大的N95口罩製造商Makrite執行長溫政延表示，真正的N95口罩須經過NIOSH(美國國家職業安全衛生研究所National Institute for Occupational Safety and Health，簡稱NIOSH)認證核可，因此建議民眾透過以下三個辨識要素，來輕鬆判斷。準備好當偵探拿起你的放大鏡了嗎？首先第一步驟，檢查口罩上是否印有「NIOSH」認證及口罩防護等級的字樣(如N95)。確認好後，第二步驟就是上面要有以TC為開頭的一連串神秘數字，也就是NIOSH認證的「TC證號」。最後一關要放大眼睛，認清口罩上要有「生產廠家的名稱及型號」才是正確的。所以在網站購買時，切記搜尋的關鍵字須加上 NIOSH，用NIOSH N95 搜尋，才能找到正規 N95！或在實體藥局、五金行購買時也一樣指定，並再次確認是否具備三排字樣、三大要素，就可以安心購買，讓合格安全的N95口罩成為最佳旅遊神隊友。

聰明認識N95　做好病毒細菌圍堵

相信許多民眾一定好奇為什麼疾病傳染防治專家都推薦配戴N95口罩，究竟和其他的口罩有什麼不同呢？這些問題通通為你一一解答！N95口罩是通過美國職業安全衛生研究所﹙NIOSH﹚ 認證合格之九種職業安全防護口罩的其中一種，N代表其防護污染源對象，適用於非油性粉塵微粒(粒徑0.3微米)，95代表其能阻擋至少95%的空浮微粒，可以阻隔至0.3微米的微小病毒傳播飛沬顆粒；簡單來說，N95口罩比一般醫療口罩只能阻隔3微米的病毒傳播飛沬顆粒，更精細了10 倍！所以這就是為什麼有密閉空間或群聚集病毒濃度高的地方，需要配戴N95口罩的重要原因。NIOSH N95口罩透過NIOSH對口罩防護濾效等級與配戴氣閉性的嚴格認證要求，更強調市場管理機制確保買到的N95口罩是值得信賴的，成為許多醫療場所或是密閉空間使用首選。

為了實現出國玩的夢想、進出密閉空間更能安心，配戴NIOSH N95口罩能保護好自己與他人，也別忘了配戴口罩前後記得清潔消毒雙手、不觸碰口罩內側，才能更有效的防護，玩得更安心、也玩得更盡興！

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