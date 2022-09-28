久年機構2022經典鉅作 「凱風快晴」林蔭大道首席
忙碌一整天，回到家就是想徹底洗滌城市的凡塵喧囂，沉澱後與自己來場深度對話，而位於二重疏洪道重劃區的「凱風快晴」，被面積約16座大安森林公園的新北大都會公園環抱，享受萬頃綠意及河川美景，遠眺觀音山嵐壯闊的自然場景。久年機構精挑最具發展潛力地段，為需要被體貼的你，塑造一個更健康舒適的生活空間。
久年機構成立於1989年，董事長郭鵬霄曾參與十大建設、桃園機場、高科技廠房等，深耕台灣工程領域已超過30年，帶領團隊稟持著創新、責任與關懷的理念，連年榮獲建築金石獎的肯定。而這次精挑最具發展潛力的地段，「凱風快晴」特別規劃Double Skin的設計，讓房子與外層空氣能徹底流通，形成真正會呼吸的有機建築；並因應後疫情時代的思考，將採光、通風、綠意融合，配合當層排氣工法，打造更舒適宜人的居家環境。
在家就有遠離塵囂感，不過「凱風快晴」悠遊散步即至機捷運與新蘆線雙捷交會的三重站，一站即達台北車站核心商圈，讓住戶輕鬆優雅享受生活便捷！該建案鄰近瑞典IKEA、特力屋、全聯提供完整的生活所需；潤泰集團計劃延續南港、內湖聯開案，將在新北捷運三重站以CITYLINK品牌開設新北第一座捷運百貨，打造都會精英的生活商城。
除此之外，該建案周圍企業總部、科技產業及媒體商貿中心環繞，藍天電腦、群光電子、三花棉業⋯及未來東森電視總部「三重新媒體園區」皆座落於此。另外新北第二行政中心在先嗇宮捷運站旁，預定佔地3萬2千坪複合空間，未來將與新板特區、新莊副都心，形成新北行政三大軸心。