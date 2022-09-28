2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

久年機構2022經典鉅作　「凱風快晴」林蔭大道首席

▲位於二重疏洪道重劃區的「凱風快晴」，被面積約16座大安森林公園的新北大都會公園環抱，享受萬頃綠意及河川美景，遠眺觀音山嵐壯闊的自然場景。（圖／品牌提供）
▲位於二重疏洪道重劃區的「凱風快晴」，被面積約16座大安森林公園的新北大都會公園環抱，享受萬頃綠意及河川美景，遠眺觀音山嵐壯闊的自然場景。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2022-09-28 18:00:00

忙碌一整天，回到家就是想徹底洗滌城市的凡塵喧囂，沉澱後與自己來場深度對話，而位於二重疏洪道重劃區的「凱風快晴」，被面積約16座大安森林公園的新北大都會公園環抱，享受萬頃綠意及河川美景，遠眺觀音山嵐壯闊的自然場景。久年機構精挑最具發展潛力地段，為需要被體貼的你，塑造一個更健康舒適的生活空間。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲大都會公園外觀。（圖／品牌提供）
▲大都會公園外觀。（圖／品牌提供）
久年機構成立於1989年，董事長郭鵬霄曾參與十大建設、桃園機場、高科技廠房等，深耕台灣工程領域已超過30年，帶領團隊稟持著創新、責任與關懷的理念，連年榮獲建築金石獎的肯定。而這次精挑最具發展潛力的地段，「凱風快晴」特別規劃Double Skin的設計，讓房子與外層空氣能徹底流通，形成真正會呼吸的有機建築；並因應後疫情時代的思考，將採光、通風、綠意融合，配合當層排氣工法，打造更舒適宜人的居家環境。

在家就有遠離塵囂感，不過「凱風快晴」悠遊散步即至機捷運與新蘆線雙捷交會的三重站，一站即達台北車站核心商圈，讓住戶輕鬆優雅享受生活便捷！該建案鄰近瑞典IKEA、特力屋、全聯提供完整的生活所需；潤泰集團計劃延續南港、內湖聯開案，將在新北捷運三重站以CITYLINK品牌開設新北第一座捷運百貨，打造都會精英的生活商城。

▲潤泰集團將在新北捷運三重站以CITYLINK品牌開設新北第一座捷運百貨，打造都會精英的生活商城。（圖／品牌提供）
▲潤泰集團將在新北捷運三重站以CITYLINK品牌開設新北第一座捷運百貨，打造都會精英的生活商城。（圖／品牌提供）
除此之外，該建案周圍企業總部、科技產業及媒體商貿中心環繞，藍天電腦、群光電子、三花棉業⋯及未來東森電視總部「三重新媒體園區」皆座落於此。另外新北第二行政中心在先嗇宮捷運站旁，預定佔地3萬2千坪複合空間，未來將與新板特區、新莊副都心，形成新北行政三大軸心。

▲該建案周圍企業總部、科技產業及媒體商貿中心環繞，藍天電腦、群光電子、三花棉業⋯及未來東森電視總部「三重新媒體園區」皆座落於此。（圖／品牌提供）
▲該建案周圍企業總部、科技產業及媒體商貿中心環繞，藍天電腦、群光電子、三花棉業⋯及未來東森電視總部「三重新媒體園區」皆座落於此。（圖／品牌提供）

房市／三重蘆洲比價效應　這個重劃區一坪少10萬吸首購

房市／升息利率若破2%　5成6購屋族信心動搖：恐暫緩買房

房市／年輕人喜新厭舊？新北「這區」8年級生愛買老屋

房市／小宅解壓縮！活用這3招　創造魔術大空間

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀