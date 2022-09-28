《素還真》入圍金馬3項技術大獎！黃強華：推廣到全世界
第59屆金馬獎入圍名單公布，布袋戲電影《素還真》角逐金馬3項大獎，包括最佳美術設計、最佳造型設計、最佳動作設計，繼先前在台北電影節上嶄露鋒芒、遠征海外各大影展後，將在11月19日征戰金馬獎，讓傳承數十年的技術累積，再度登上最高藝術殿堂。
身為電影《素還真》導演的霹靂國際多媒體董事長黃強華，對於作品能入圍金馬獎3大獎項，感謝評審的青睞之外，也肯定霹靂的同仁們一起在布袋戲影視娛樂上的耕耘。黃強華表示，有陣容堅強的團隊作為後盾，加上近幾年霹靂積極地將觸角延伸至國際合作上，才發展出今日特有的布袋戲文化，對於這次入圍的美術設計、造型設計、動作設計的技術，我們有信心接受市場的檢視，未來，我們更將會結合新的科技與技術，要讓布袋戲更精緻化，推廣到全世界。
《素還真》由布袋戲界重量級人物「十車書」黃強華編導，與已經離世的國寶級「八音才子」黃文擇獻聲演繹，將風靡全台逾30年的霹靂傳奇英雄「素還真」少年故事搬上大銀幕，揭曉他的神祕背景。少年素還真的故事，不僅重視親情、友情等普世價值，也是他首次脫離師父「八趾麒麟」的保護，開始尋找自我、為人生負責，並逐漸成為眾人熟悉的「清香白蓮」傳奇英雄的故事。
霹靂國際多媒體總經理黃亮勛指出，為了在大銀幕上給觀眾更真實的感受，《素還真》的所有場景皆採用實景搭設，堅持以人工實拍的方式完成，徹底展現布袋戲特攝文化的珍貴之處。其中兩隻巨大神獸「球尾麒麟」與「劍尾麒麟」因戲偶尺寸僅有人身的一半高，因此所有場景與大大小小物件道具，都需依比例還原製作，並再一一呈現出「真實生活感」的細節，這些毫不馬虎的細節，就是為了將最好的畫面呈現給觀眾。