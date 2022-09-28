家樂福爆內鬼！收銀員夥同丈夫、同事 盜取近20萬遭起訴
桃園市中壢區一名38歲張姓女子，在家樂福內壢店擔任收銀員，但他竟在顧客使用禮券結帳時，將原本留存、重印交易明細，再將印有「重印，無法辦理退貨」那份交付顧客，接著夥同54歲的謝姓丈夫，依照交易明細上的商品前往店內拿取，再從張女負責的櫃檯未經結帳離去。桃園地檢署展開調查，發現除張女夫妻外，還有覃姓警衛、李姓清潔工也會幫忙拿取商品，訊後將4人依詐欺、背信、竊盜等罪嫌起訴。
檢警調查，張女自2019年10月26日至2020年2月26日間，把顧客使用禮券或禮物卡結帳時的原始明細，透過重印新明細並印上「不得退貨」重印章後，交給顧客收執，再將原本留存的明細，拿給丈夫謝男，謝男再按照明細上產品到賣場拿取後，未結帳就攜出賣場，且事後再拿收據跟商品，分次到內壢店或其他分店辦理退貨，得手14萬2906元。不僅如此，張女也夥同警衛覃女、外包清潔工李女，以相同手法，讓兩人僅針對部分商品結帳，少付1401元、1947元。
過沒多久，內壢分店安全經理陸續接到其他分店回報退貨異常，因此調閱監視器，揪出張女犯行，桃園地院日前已依竊盜罪判拘役20天、緩刑2年確定。但張女卻又在2021年6月間，再跟丈夫到家樂福八德店行竊，拿走高級補充品、保養品等後未結帳，商品價值24971元，店家發現報案，全案經桃園地檢署偵辦今天偵結，張女與其謝姓丈夫、李姓清潔員及覃姓警衛分依詐欺、背信、竊盜罪嫌起訴。（編輯：林莞茜）