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2008金融海嘯很恐怖？專家預言明年恐重演　當年事主現身

▲有學者近日表示「現在的情況和2008年金融海嘯情況一樣，明年全球經濟衰退情況下，台灣也會受到影響」。（圖/NOWnews資料照）
▲有學者近日表示「現在的情況和2008年金融海嘯情況一樣，明年全球經濟衰退情況下，台灣也會受到影響」。（圖/NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2022-09-29 10:33:30

政大金融系教授殷乃平近日受訪提到「現在和2008年金融海嘯的情況一樣，恐會出現世界性金融風暴，明年全球經濟會陷入衰退，台灣也會受到影響」這讓不少年輕人困惑表示「所以08年的金融海嘯很慘嗎？」就有當年事主出面回應，引起熱烈討論。

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一名網友在PTT貼文指出「今天看到有學者說明年要過苦日子了，形容現在全球經濟情況與08年金融海嘯一樣，那我就很納悶了，因為08年金融海嘯時我才國小四年級而已，只記得雷曼兄弟倒了，相隔14年現在出社會工作一年了，看到這消息免不了擔心明年的自己會不會被影響到，有沒有08年金融海嘯整個社會大概是什麼狀況的卦？

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▲網友討論如果真的遇到2008年金融海嘯重演，那會是怎樣的場景，引起討論。（圖/NOWnews資料照）
然而就有一名當年苦主出面表示簡單來說就是很恐怖的『找不到工作』， 那段時間的22K政策，政府有補助讓國中小學可以聘人，具體做啥工作就讓學校自己認定，但大概就是工友一類的，我記得當時我也去應徵了三間國小、一間國中。 一個兩萬初的缺，五十幾個人在排隊面， 然後一邊排隊大家也一邊閒聊，才發現隊伍中不乏碩博士。

「 我後來是找了間比較鄉下的國小，每天從市區騎車來回30KM，應聘的人相對少，才錄取到人生的第一份工作」該網友提到「但也就做了一年補助就終止，後來就去科技廠當操作員，遙想當年還只能先透過派遣公司進去，然後前測不及格就直接刷掉，對比現在科技業缺工，令人不勝唏噓。」他提到「我始終覺得1984年到1985年左右的男生是近30年最倒楣的一群人，按著時代的步伐讀完大學、當完兵，然後退伍第一件事就是遇到金融風暴」。

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▲網友分享2008年金融風暴時遇到的情況，釣出不少人回憶當年。（圖/PTT）
貼文一出，不少網友紛紛回應「沒有加班、無薪假、外勞暴動、公司倒閉、股票崩盤大概就這樣」、「無薪假就是從那時候開始出現啊，有夠可怕的」、「幾乎所有公司人事全部凍結，新鮮人沒政府補助失業率70%起跳，超可怕」、「我那時上班，下班就說你被裁員，明天來辦手續，真的也是挺可怕的」、「我無法想像明年有可能有這情況欸」、「那時候會擔心金融機構跟大公司倒閉」、「那時很多人找不到工作，是真的恐怖，希望不會再重演，寧願只是低迷啊」。（編輯：張嘉哲）

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