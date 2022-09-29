2008金融海嘯很恐怖？專家預言明年恐重演　當年事主現身

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然而就有一名當年苦主出面表示「簡單來說就是很恐怖的『找不到工作』， 那段時間的22K政策，政府有補助讓國中小學可以聘人，具體做啥工作就讓學校自己認定，但大概就是工友一類的，我記得當時我也去應徵了三間國小、一間國中。 一個兩萬初的缺，五十幾個人在排隊面， 然後一邊排隊大家也一邊閒聊，才發現隊伍中不乏碩博士。」
「 我後來是找了間比較鄉下的國小，每天從市區騎車來回30KM，應聘的人相對少，才錄取到人生的第一份工作」該網友提到「但也就做了一年補助就終止，後來就去科技廠當操作員，遙想當年還只能先透過派遣公司進去，然後前測不及格就直接刷掉，對比現在科技業缺工，令人不勝唏噓。」他提到「我始終覺得1984年到1985年左右的男生是近30年最倒楣的一群人，按著時代的步伐讀完大學、當完兵，然後退伍第一件事就是遇到金融風暴」。
貼文一出，不少網友紛紛回應「沒有加班、無薪假、外勞暴動、公司倒閉、股票崩盤大概就這樣」、「無薪假就是從那時候開始出現啊，有夠可怕的」、「幾乎所有公司人事全部凍結，新鮮人沒政府補助失業率70%起跳，超可怕」、「我那時上班，下班就說你被裁員，明天來辦手續，真的也是挺可怕的」、「我無法想像明年有可能有這情況欸」、「那時候會擔心金融機構跟大公司倒閉」、「那時很多人找不到工作，是真的恐怖，希望不會再重演，寧願只是低迷啊」。（編輯：張嘉哲）