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邊境鬆綁第一階段今上路！入境篩檢、居家檢疫方式一次看

▲指揮中心宣佈，今（29）日邊境鬆綁的第一階段正式上路。（示意圖／機場公司提供）
▲指揮中心宣佈，今（29）日邊境鬆綁的第一階段正式上路。（示意圖／機場公司提供）

編輯中心/綜合報導

2022-09-29 10:58:57

國境解封終於等到了！今（29）日邊境鬆綁的第一階段正式上路，具體措施包括每周入境旅客提升至每週6萬人次、入境檢疫措施維調整為「一人一室」等等，《NOWnews今日新聞》也特別整理了第一階段鬆綁政策懶人包一次看，提供給民眾參考資訊。

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▲指揮中心說明入境檢疫政策調整。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明入境檢疫政策調整。（圖／指揮中心）
入境檢疫天數與方式有何改變？

天數維持「3＋4」，3天居家檢疫及4天自主防疫。但處所放寬為「一人一室」，以單獨房間含獨立衛浴設備為原則，只要自宅或親友住所符合條件就可以在家檢疫，若不符合，則需入住防疫旅館。同日入境之家屬/同住者，可於自宅或親友住所，或於防疫旅宿依民眾意願並配合房型同住1室。

入境時還要PCR篩檢嗎？

入境唾液PCR篩檢取消，改採發放4劑家用抗原快篩試劑，於自主防疫期間進行檢測。檢測時機為入境當天或檢疫第1天，居家檢疫期滿當日，或是居家檢疫及自主防疫期間有症狀時。

入境後交通方式？

可搭乘防疫車輛，或自駕或由親友/機關團體車輛接送，不可搭乘大眾交通工具。

自主防疫可以外出嗎？

非必要不可外出，但若有外出必要，可持2日內家用抗原快篩陰性檢測結果出門，並全程佩戴口罩及保持社交距離。上班或商務履約性質活動可以外出，但仍應佩戴口罩及保持社交距離。（編輯：倪浩軒）

▲指揮中心公布9/29開始實施的邊境管理措施。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心公布9/29開始實施的邊境管理措施。（圖／指揮中心提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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