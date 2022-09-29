虎航888元機票還有剩？再推「不限航點來回」限5天免費抽
終於可以飛泰國喝泰奶了！台灣邊境管制睽違近3年後將逐步解封，第一階段鬆綁從今（29）日上路，除了國人最愛的日本、韓國之類的亞鄰國家，泰國等東南亞國家也是不少人搶第一波出國旅遊的首選。國籍廉價航空台灣虎航看準解封商機，先前趁著8周年推出在10月指定航班解封價「單程未稅88元起」，並同時推出全航線「單程未稅888元」起的優惠，一推出就被搶光光，讓沒搶到的民眾直呼扼腕！不過別擔心，9月27日虎航小編巡機票時悄悄發現「888元優惠機票還有剩！」昨晚（9/28）在粉絲專頁更推出IG留言抽「不限航點來回機票」！想省荷包又想出國的民眾趕緊把握機會了！
虎航小編27日在臉書報好康：「這裡還有 888 元優惠機票！」表示小編自己查機票時發現還有好康沒被搶完，更曝光「夢幻行程」：「10/8 去，10/12 回，落地台灣時 10/13，剛好 0+7 免隔離啦！」讓大票網友眼睛發亮：「現在曼谷觀光客還沒有很多，不會擁擠，旅遊泰國正是時候。」不過似乎由於先前在線瘋搶還沒停，導致不少人登不進去哀喊：「我還在伺服器失敗！」大票網友也留言狂刷「沒有了」，敲碗再釋出優惠。
沒搶到飛泰國機票的你別難過！虎航昨日晚間再度推出活動「台虎帶你飛」，只要完成指定步驟，留言想去「日本/韓國/澳門/泰國/菲律賓」哪個國家，就有機會抽中最大獎「不限航點來回機票」，活動只有5天到10/3，想搶好康的民眾千萬別錯過！