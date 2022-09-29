叫外送必看！萬元省錢攻略大公開　網友讚：有誠意

12組外送優惠碼大放送！目前正舉辦「訂單錦標賽」的外送業者foodpanda，除了針對訂單數量最多的消費者，狂送14支iPhone 14 Pro及千元美食金之外，活動首週再加碼萬元優惠碼，12個量級各提供不同的優惠折扣，單筆最高現折400元，即日起至10月2日每人最高可省超過10000元，讓省錢版網友直呼：「根本年末大回饋，有夠佛的啦！」
foodpanda即日起至10月31日舉辦「叫foodpanda送～訂單錦標賽」，祭出總價值百萬獎品，累計訂單數最多的消費者可獲得iPhone 14 Pro。活動機制將訂單金額區分為12個量級區間，最低區間是150元至199元，最高區間為1800元以上，金額較低的10個量級各送出1支iPhone；金額最高的兩個量級則送出2支iPhone，共豪送14支iPhone 14 Pro。此外，每個量級前30名（不含iPhone 14 Pro得獎者）額外送千元美食金，大幅提升獲獎機率。
為了幫訂單錦標賽暖身，foodpanda在活動首週加碼發送萬元優惠碼，即日起至10月2日共祭出12組優惠碼，使用範圍橫跨美食、生鮮雜貨外送、外帶自取皆可使用，最容易使用的優惠碼「超輕量級」，滿199元輸碼就現折30元；輸入優惠碼「超重量級」單筆最高現折400元，且每人最多可用6次，合計超過60張優惠券共可省下超過10000元，引起批踢踢網友熱議：「根本年末大回饋」、「金額高的拿來買日常用品很划算」、「這次很有誠意，給過」。
由於「叫foodpanda送～訂單錦標賽」活動是採分級制，消費者可視個人購物習慣、評估各量級的可能參與人數，來選定要參與哪一量級區間衝訂單數，foodpanda每週會透過信件公佈各區間最高累計訂單量，讓消費者了解最新戰況。除了送14支iPhone 14 Pro、千元美食金、萬元優惠碼，10月3日至10月30日同步加碼「週週挑戰賽」，使用線上付款，每週完成5張指定訂單（3 張外送、1 張生鮮、1張外帶），就可獲得兩張75元優惠券，每週結算一次且能重複獲獎。