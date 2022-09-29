帝王戲子同台飆戲　國光劇團《優伶天子》融入科技影像

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國光劇團藝術總監王安祈表示，本戲受「十三太保」李存孝五馬分屍的記載，及後唐時期蕃鎮割據，將士流行收養義子以振軍容的「螟蛉」收繼現象啟發，以登上帝位後沉迷戲曲、3年敗亡的後唐莊宗李存勗為主角，為他在史書中流連粉墨、玩物喪志的形象，注入更深一層的靈魂厚度。
《優伶天子》由老生演員盛鑑領銜主演李存勗、京崑小生溫宇航挑戰正邪難辨的伶人年光、青衣花衫演員黃宇琳飾演惟求情真的戲子韶華、青年武生演員李家德以精彩武功詮釋李存孝、唐文華則特別主演「精神領袖」李克用。
盛鑑表示，李存勗小時候親眼見到義兄李存孝被五馬分屍、父親戰死，其實有性格上的缺失、十分灰暗，因此跳脫出另一人格，類似現今的「精神分裂」，表面上符合眾人期待，私下心靈需要寄託，轉將戲劇當作救贖，即使知道伶人只會陪他玩樂，對帝王身分無益，但在最後死於其箭下時，仍帶著一抹微笑，感謝伶人伴他一生。
傳藝中心指出，王安祈選擇把李存孝慘死當作李存勖故事的「前文本」也是「潛文本」，這是國光版的新創，有別於以往所有這段殘唐五代故事的書寫，而後邀請趙雪君编劇，更創造了2個突破傳統類型的虛構角色「年光」與「韶華」、一男一女、皆是戲子，圍繞在李存勖身邊，陪著他串演在人生及戲台上的不同角色，讓這齣戲虛實共演、戲劇與真實人生難辨。
《優伶天子》劇本中的虛實探討，在舞台上具象化是一大挑戰，盤踞於李存勖心中的「五馬分屍」景象，為其迷戀戲劇的主因。導演戴君芳說，她將「五馬分屍」畫面作為舞台的主要意象，除了演出行刑時的慘烈，也運用影像語彙繼續延伸，以絲線纏繞的概念解構身體，成為空間敘事的一部份，且同時以傀儡線懸吊的布幕、佈景，搭配引導角色進出戲場的旋轉花道，既有迷宮的隱喻，也昭示著戲如人生、人生如戲的迴圈。
飾演李存孝的武生李家德說，從沒看過京劇舞台上演出「五馬分屍」，自己也是首次在舞台上表演，曾經想過花樣性更高的表現方式，但考量到合理性與寫實化，「五馬分屍」應該是被動式的演繹。他笑稱，若要盡情展現他武生功力、主動式的演繹，反而會變成他在「遛馬」，即使如此，每次演完短短5分鐘的「五馬分屍」橋段，仍汗流浹背。
影像設計暨視覺統籌王奕盛挑戰「感覺不到跨界的跨界」，以演出為主體，打造《優伶天子》的影像世界，以李存孝被馬匹撕裂的肉體所產生的絲線作為建構整體視覺的主要元素，傳達出眾人受死亡意象影響控制的概念，並融入必要的科技影像延伸，展現虛實共演的創意空間。
《優伶天子》將自9月30日至10月1日於兩廳院國家戲劇院演出3場，購票請洽OPENTIX兩廳院文化生活。