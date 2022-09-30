房市／響應友善家庭　信義房屋3項員工福利「揪感心」

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給薪疫苗假部分，自去年起，信義房屋就鼓勵同仁接種疫苗，保護自己也保護消費者；凡接種疫苗或接種後出現副作用，自接種當日至次日24時（合計2天），都可以請疫苗假，由公司支付半薪且不扣全勤。也因此，統計至8月，全體員工第一劑、第二劑疫苗接種率皆超過96%，第三劑接種率也達8成以上。
生育獎勵部分，有鑑於台灣步入少子化危機，且為降低同仁養育兒女負擔，也設計了生育獎勵，尤其生育第二胎（含）以上每胎提供每月1萬元、總計12萬元的獎勵金；即使領取期間需要請育嬰假，只要復職滿1個月，也會繼續核發至滿12個月為止。根據統計，截至今年第一季，已發出超過8000萬元。另在產假部分，信義房屋也針對妊娠未滿3個月流產的員工，給予5或7天產假，且產假期間工資照給（任職未滿半年則發給半薪）。
事實上，信義房屋曾針對90後的Z世代業務人員進行調查，想了解新鮮人找工作時最看重哪些事？調查結果顯示，4成受訪者在意薪資福利。因此，信義房屋不僅致力於性別平等、友善家庭等面向，也砸重本提供同仁高薪、高發展的薪資福利，且因是全台直營，無論業務或幕僚同仁都一致適用。
例如針對新入職的房仲業務，信義房屋提供前6個月保障月薪5萬元，並首創30天工作鑑賞期，如果期滿不適應，還加發5萬元轉職金，讓新鮮人無痛轉換職涯；此外，無論是仲介或幕僚，均享有具有競爭力的福利制度，包括公司固定發放每年稅後營業利益1／3給同仁作為年終獎金、買賣房地產服務優惠、每年價值1.5萬元的彈性福利「信福幣」等，也都享有近百堂教育訓練課程與外訓補助。