佳娜約會戰袍「胸前大開」東西半球全露出！小鐘檢查羞爆
烏克蘭正妹網紅「林佳娜」（Tatiana Lin）來台定居，目前邊念大學邊經營YouTube頻道，日前認愛從馬來西亞來台發展的藝人祖雄，還自爆兩人從「床伴轉正」，談論感情問題完全不避諱，成為話題人物。她近日穿「約會戰袍」上節目，超辣造型也讓全場男性簡直快受不了。
佳娜日前上節目《同學來了》，只見她身穿一襲黑色性感合身短洋裝，胸前「大挖空」設計，也讓她東西半球彈出，相當火辣；轉過身，整個上背全露出，加上腳踩高跟鞋，也讓她的美腿顯得更加修長，性感程度破表。
小鐘也大讚佳娜「胸型非常好看」，更直呼像這樣的身材一輩子都看不膩。佳娜則表示，其實這件洋裝很安全，「如果你是我男朋友，我在你旁邊，沒有女生要靠近你，他們看這樣的女朋友喔，會心想『比不過』」；至於會不會有走光問題，佳娜也解釋，該件洋裝不容易走光，邊說邊拉胸前金鏈，「這邊保護得很好」。
豈料，主持人阿Ken竟然無預警cue小鐘上前「檢查」一下。小鐘一邊拿著扇子一邊笑著看佳娜胸前的金鏈，表示「喔，這鎖得很緊」，當佳娜轉過身，小鐘看了看又害羞直呼「鎖得很好」，接著便回到座位上，也馬上向旁邊的男來賓說「近距離看跟遠距離看不一樣」，笑翻全場。（編輯：郭佩蓉）