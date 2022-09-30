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佳娜約會戰袍「胸前大開」東西半球全露出！小鐘檢查羞爆

▲烏克蘭正妹佳娜日前穿「約會戰袍」上節目，胸前大開讓東西半球露出，使全場來賓為之瘋狂。（圖／林佳娜臉書）
▲烏克蘭正妹佳娜日前穿「約會戰袍」上節目，胸前大開讓東西半球露出，使全場來賓為之瘋狂。（圖／林佳娜臉書）

娛樂中心／綜合報導

2022-09-30 14:09:22

烏克蘭正妹網紅「林佳娜」（Tatiana Lin）來台定居，目前邊念大學邊經營YouTube頻道，日前認愛從馬來西亞來台發展的藝人祖雄，還自爆兩人從「床伴轉正」，談論感情問題完全不避諱，成為話題人物。她近日穿「約會戰袍」上節目，超辣造型也讓全場男性簡直快受不了。

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▲祖雄和佳娜認愛，承認從炮友變女友。（圖／佳娜老司機YT）
▲祖雄和佳娜認愛，承認從炮友變女友。（圖／佳娜老司機YT）
▲佳娜是來自烏克蘭的正妹。（圖 / 佳娜臉書）
▲佳娜是來自烏克蘭的正妹。（圖 / 佳娜臉書）
佳娜日前上節目《同學來了》，只見她身穿一襲黑色性感合身短洋裝，胸前「大挖空」設計，也讓她東西半球彈出，相當火辣；轉過身，整個上背全露出，加上腳踩高跟鞋，也讓她的美腿顯得更加修長，性感程度破表。

▲佳娜的約會戰袍「胸前大開洞」，讓東西半球露出。（圖／翻攝自《同學來了》YouTube）
▲佳娜的約會戰袍「胸前大開洞」，讓東西半球露出。（圖／翻攝自《同學來了》YouTube）
小鐘也大讚佳娜「胸型非常好看」，更直呼像這樣的身材一輩子都看不膩。佳娜則表示，其實這件洋裝很安全，「如果你是我男朋友，我在你旁邊，沒有女生要靠近你，他們看這樣的女朋友喔，會心想『比不過』」；至於會不會有走光問題，佳娜也解釋，該件洋裝不容易走光，邊說邊拉胸前金鏈，「這邊保護得很好」。

▲佳娜的約會戰袍「上背全空」，性感指數破表。（圖／翻攝自《同學來了》YouTube）
▲佳娜的約會戰袍「上背全空」，性感指數破表。（圖／翻攝自《同學來了》YouTube）
豈料，主持人阿Ken竟然無預警cue小鐘上前「檢查」一下。小鐘一邊拿著扇子一邊笑著看佳娜胸前的金鏈，表示「喔，這鎖得很緊」，當佳娜轉過身，小鐘看了看又害羞直呼「鎖得很好」，接著便回到座位上，也馬上向旁邊的男來賓說「近距離看跟遠距離看不一樣」，笑翻全場。（編輯：郭佩蓉）

▲小鐘上前「檢查」佳娜的約會戰袍。（圖／翻攝自《同學來了》YouTube）
▲小鐘上前「檢查」佳娜的約會戰袍。（圖／翻攝自《同學來了》YouTube）

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