10月住宿享優惠！老爺推環保旅人專案 和逸壽星免費升等
10月將迎來2022年最後一個連假，為迎接國慶連假出遊潮，飯店也紛紛祭出優惠方案。北投老爺酒店攜手在地保養品牌「綠藤生機GREENVINES」，10/31日前推出不含一次備品的環保旅人專案，加贈綠藤生機洗髮精、潤髮乳禮盒組；而和逸飯店在10月喜迎9週年，10月底前凡壽星入住享房型免費升等；雙十限定「禮物」住房專案，加送插畫博覽會門票。
北投老爺酒店致力於實踐環境永續理念，即日起至10月31日止，「環保旅人」住房專案開跑，平日雙人入住含早餐只要6,600元起，加贈綠藤生機限量修護承諾洗髮精及奇蹟辣木潤髮乳禮盒組。官網訂房更祭出加購高鐵聯票75折優惠，鼓勵民眾搭乘大眾交通工具減少碳足跡排放，搭乘大眾運輸交通抵館，憑票根加碼抽綠藤生機禮盒及飯店好禮。
活動期間若自備綠藤生機任一系列商品入住，專案房價再折200元，業者期望在提供民眾貼心旅遊體驗或日常肌膚保養之餘，也能設法降低對環境的衝擊。為了鼓勵旅人把握泡湯好時節，持兩張老爺聯合住宿券的民眾，亦可直接適用「環保旅人」住房專案。
此外， COZZI和逸飯店台北忠孝館，將於10月迎接九週年，為了與當月壽星一同歡慶，凡10月壽星入住享「房型免費升等」，至2樓THE Lounge用餐午餐時段享每桌贈送呼應九週年之酒蒸蛤蜊乙份、午茶時段享精選蛋糕乙個，針對10月19日當日壽星住宿更加碼升等至「舒適套房」並贈送慶生紅酒。
且和逸飯店首度與台灣最大插畫國際博覽會合作，展覽有來自台、日、韓、美國、泰國等插畫家，帶來多元創作風格，包含大眾喜愛的馬卡龍腳趾、Raimochi、松尼&奇尼、Kingjun、YUANCHi等。飯店推出「雙十限定｜禮．物」住房專案，即日起至10/10每房最低3,188元起，含多彩晨光早餐及華山文創園區的插畫博覽會門票兩張，參觀完展覽就可以直接散步回飯店，為雙十連假畫下一個完美的句點。