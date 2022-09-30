橫綱凱咪爆「7成網美賣淫」！曝潛規則真相：反駁的就是
網紅言子軒（橫綱凱咪）過去曾在臉書發文，直指網美圈「7成都有賣淫」，在當時引發熱議。近日她上節目《小姐不熙娣》重提此事，「大家都知道，只是沒有人正大光明地說」，但當時是被經紀人要求才會有這個爆料，她本人並不喜歡這樣，後來也與經紀人決裂。
言子軒在節目《小姐不熙娣》表示，過去的經紀人要求她每次都要穿深V，講話也一定要「一針見血」，哪裡痛就戳哪，於是就有了第一篇文「網美圈的真相？七成都有在賣淫」，但她說自己寫的是潛規則，「其實大家都知道，只是沒有人光明正大地把它說出來」。
言子軒說，當時甚至還有男生跟她說「7成太少，應該要寫9成」，讓她直呼「我寫9成的話，我真的沒朋友」，還有網美朋友跟她說「妳怎麼會寫這種東西，我們就大家都是朋友，妳為什麼要寫這個」，對此，她則直言「通常出言反駁的，通常就是（對號入座）」。
不過，她也表示有些活動圈同業真的就是很單純，當時卻也因為這篇文被家人朋友誤會，對此她也感到很抱歉。她透露，當時要寫文章的時候，她還問經紀人「一定要寫七成嗎？我不能寫五成嗎」，但前經紀人卻回「寫五成誰要報啊」，也讓小S直呼「那妳經紀人心地很壞耶」，後來她也與該位經紀人決裂，「因為到後面就不是我們要的東西」。（編輯：郭佩蓉）