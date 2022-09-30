造勢現場喊破5萬人　燕子、漢子力挺柯志恩

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新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕也都到場來替柯志恩加油，盧秀燕說，她和柯志恩有三點很像，盧秀燕是六都唯一得過金鐘獎的市長，柯志恩則得過金鐘獎教育文化類最佳主持人，這是兩個人第一個共同的地方；第二，兩個都是立法委員出身，柯志恩如果當市長的話，也會是一個好市長；第三，兩個人都是媽媽，媽媽是守護的，媽媽是勇敢的，媽媽是可以倚賴的，媽媽是可以解決問題的，那個人，就是柯志恩。
侯友宜則說，柯志恩人如其名，有志氣，勇敢，大家最困難最艱苦，她到板橋擔起來，今天來高雄，也是艱苦、困難，但她拿出女性最勇敢的態度，蹲下去，跟大家一起拼命，說到網路聲量，她絕對不是排第一名，但她是默默實實在在做事情，柯志恩和盧秀燕市長一樣，默默地做，大家需要這樣厝邊隔壁的好媽媽，大家要心同心、手牽手，一起守護高雄、台中、新北，大家好好做事。
對於許多國民黨大咖都特地南下替柯志恩站台，柯志恩說，非常感謝，這是展現出國民黨團結的時間，她更感謝來加油的高雄市民，她絕對會讓越來越多的高雄人感到認同。
柯志恩說，今天造勢人數比預期的來得多，但不管人數有多少，能夠站出來力挺柯志恩的，都是心懷感恩之心，大家給柯志恩鼓勵、加油，她相信還會有很多沉默的聲音站出來，給柯志恩機會；至於韓國瑜今天沒有出現，柯志恩表示，她和韓市長都保持非常密切的合作和聯繫，韓市長會選擇在最適當的時機出現，為全省的候選人合作、站台。