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造勢現場喊破5萬人　燕子、漢子力挺柯志恩

▲新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，漢子、燕子一同到高雄替柯志恩站台。（圖／記者鄭婷襄攝，2022.09.30）
▲新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，漢子、燕子一同到高雄替柯志恩站台。（圖／記者鄭婷襄攝，2022.09.30）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-09-30 22:07:43

國民黨高雄市長參選人柯志恩首場誓師大會，今（30）日晚間在高雄台糖夢時代旁空地登場，訴求對於民進黨不滿意、有怨氣的人都一起挺身而出，今日包括前總統馬英九、國民黨前黨主席江啟臣、現任黨主席朱立倫、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等人都現身力挺，現場更喊人數超過五萬人，「北中雄全壘打」，要讓高雄再次翻轉。

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去日本參加安倍前首相國葬，正在居隔期間，無法親自出席的的王金平則特地透過錄影畫面相挺柯志恩，他說，柯志恩沒錢又沒人，有的就是今晚在場最重要的支持者們，大家共同出錢出力，來支持她、幫助她，自然的聲勢起來，她的當選一定也是相當有希望的。

新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕也都到場來替柯志恩加油，盧秀燕說，她和柯志恩有三點很像，盧秀燕是六都唯一得過金鐘獎的市長，柯志恩則得過金鐘獎教育文化類最佳主持人，這是兩個人第一個共同的地方；第二，兩個都是立法委員出身，柯志恩如果當市長的話，也會是一個好市長；第三，兩個人都是媽媽，媽媽是守護的，媽媽是勇敢的，媽媽是可以倚賴的，媽媽是可以解決問題的，那個人，就是柯志恩。

▲柯志恩造勢現場，主持人高喊人數超過五萬人。（圖／記者鄭婷襄攝，2022.09.30）
▲柯志恩造勢現場，主持人高喊人數超過五萬人。（圖／記者鄭婷襄攝，2022.09.30）
侯友宜則說，柯志恩人如其名，有志氣，勇敢，大家最困難最艱苦，她到板橋擔起來，今天來高雄，也是艱苦、困難，但她拿出女性最勇敢的態度，蹲下去，跟大家一起拼命，說到網路聲量，她絕對不是排第一名，但她是默默實實在在做事情，柯志恩和盧秀燕市長一樣，默默地做，大家需要這樣厝邊隔壁的好媽媽，大家要心同心、手牽手，一起守護高雄、台中、新北，大家好好做事。

對於許多國民黨大咖都特地南下替柯志恩站台，柯志恩說，非常感謝，這是展現出國民黨團結的時間，她更感謝來加油的高雄市民，她絕對會讓越來越多的高雄人感到認同。

柯志恩說，今天造勢人數比預期的來得多，但不管人數有多少，能夠站出來力挺柯志恩的，都是心懷感恩之心，大家給柯志恩鼓勵、加油，她相信還會有很多沉默的聲音站出來，給柯志恩機會；至於韓國瑜今天沒有出現，柯志恩表示，她和韓市長都保持非常密切的合作和聯繫，韓市長會選擇在最適當的時機出現，為全省的候選人合作、站台。

▲柯志恩說，不管人數有多少，能夠站出來力挺柯志恩的，她都心懷感恩之心。（圖／記者鄭婷襄攝，2022.09.30）
▲柯志恩說，不管人數有多少，能夠站出來力挺柯志恩的，她都心懷感恩之心。（圖／記者鄭婷襄攝，2022.09.30）

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