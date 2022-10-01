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快訊／本土確診+43040例！死亡+48、境外+45

▲指揮中心表示，今（1）日本土新增43040例個案。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心表示，今（1）日本土新增43040例個案。（圖／指揮中心提供）

編輯中心／綜合報導

2022-10-01 14:02:30

中央流行疫情指揮中心今(1)日公布國內新增43,085例COVID-19確定病例，分別為43,040例本土個案及45例境外移入；另確診個案中新增48例死亡。

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指揮中心表示，今日新增之43,040例本土病例，為19,924例男性、23,095例女性、21例調查中；年齡介於未滿5歲至90歲以上；個案分布為新北市(8,756例)，臺中市(5,745例)，臺北市(4,846例)，桃園市(4,705例)，高雄市(3,863例)，臺南市(2,811例)，彰化縣(2,268例)，新竹縣(1,279例)，屏東縣(1,060例)，苗栗縣(1,052例)，新竹市(987例)，宜蘭縣(963例)，雲林縣(939例)，基隆市(742例)，南投縣(719例)，嘉義縣(654例)，花蓮縣(618例)，嘉義市(460例)，臺東縣(310例)，金門縣(132例)，澎湖縣(114例)，連江縣(17例)。

指揮中心指出，今日新增48例本土病例死亡個案，為32例男性、16例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、44例具慢性病史、30例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月14日至9月28日，死亡日期介於5月14日至9月28日。

指揮中心說明，今日新增45例境外移入個案中，為23例男性、22例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自法國、香港及德國(各1例)，另42例感染國家調查中。入境日期介於今年9月1日至9月30日。

指揮中心統計，截至目前國內累計17,910,279例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,403,098例排除)，其中6,504,422例確診，分別為34,908例境外移入，6,469,460例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計11,101例COVID-19死亡病例，其中11,085例本土，個案居住縣市分布為新北市2,322例、臺北市1,236例、臺中市1,122例、高雄市1,029例、桃園市851例、臺南市838例、彰化縣637例、屏東縣442例、雲林縣348例、南投縣333例、苗栗縣294例、嘉義縣264例、基隆市249例、宜蘭縣231例、花蓮縣197例、新竹縣179例、嘉義市178例、臺東縣158例、新竹市126例、澎湖縣31例、金門縣20例；另16例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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