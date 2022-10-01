跨世代／拚高薪要生命換來　工會籲立專法保障外送員權益

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他也提到，很多外送員反映停權、客訴的公平性，尤其像是疫情三級警戒期間，有些客人會希望外送員幫他買東西，雖然這在平台屬於違規行爲，但外送員拒絕客人的話，可能會被客人惡意檢舉導致停權或收到警告信，不過平台的申訴或審查機制，其實無法確認當下的事件狀況，這都無法讓外送員得到公平裁決。另外陳昱安還點出，不少外送員送餐過程中都遇過語言暴力、肢體暴力甚至性騷擾，他希望種種外送員困境能透過專法管理，保障外送產業。
針對外界好奇的外送員薪資，陳昱安分享，其實過往幾年有機會月入十萬元，但根據他在外送群組中的觀察發現，他們的高薪是用時間生命熬出來的。他舉自己一位年齡約50歲的朋友案例：因為他曾經歷工殤，但還是有家庭要顧還背著房貸，所以跑外送賺錢。陳昱安表示，這位朋友確實曾有月入十萬收入，但他曾一週總工時高達141小時，代表平均每天跑超過20小時，但如果是中南部或偏遠地區的外送員想要有高收入，工時還得拉得更長。
陳昱安強調，就算外送真的有月入十萬，但實際上可支配金額大概是7-8成，因為還要扣除手機費、車子保養、勞健保和油錢等開銷。陳昱安指出，根據統計，目前有將近六成三的外送員一年跑外送的收入不到30萬； 更有54％的外送員，外送收入佔自己整體收入的七成，也就是説有五成以上的外送員視外送為主要工作。但對外送員來說，目前外送產業還是以平台說了算，陳昱安點出平台有條合約是「營運部保有最終解釋權 」，在這些前提之下，薪資計算不透明和里程數計算，都讓外送員沒辦法預估實際的收入。
另外外送員常遇到的糾紛，像是客人棄單和謊報沒有收到餐點，但這時外送員只能透過APP回報，收到的卻都是罐頭訊息，無法解決當下問題。外送常見的糾紛還有詐騙訂單、申訴司機超收費用等，對此如果平台沒有審查機制，容易讓外送員和餐廳或客人發生衝突。陳昱安分析，另一個客人常抱怨的狀況就是餐點拖太久，但其實很多人不知道的是，外送員送餐是依照平台安排的路線配送，一但遇上訂餐高峰時間，外送疊單可能多達十張、二十張，此時要先送哪一單不是外送員能決定的，如果客人不滿送餐延遲也可能因此引發糾紛。調查發現有高達八成的外送員認爲這種機制無法解決問題，都是客人單方面說了算；對此陳昱安建議申訴機制應該交由第三方審核，提高爭議處理的公平性。
最後陳昱安呼籲，外界要多給外送員一些關懷或照顧；外界看到外送員的交通事故數字居高不下，陳昱安強調大部分的外送員都遵守交通規矩，但以全職外送員為例，一天的跑單時間高達10-12小時，已經是一般上班族通勤的十倍甚至十二倍，加上大部分的肇事問題目前沒有看到主因次因資料，外界不能因為外送員有明顯的識別物，就幫外送員貼標籤。
他喊話，希望政府對外送員訂定專法，他舉例以金字塔模型、頂點是外送平台分別對應司機、店家、消費者，三者之間也有相對應的聯繫，所以是四個頂點、六條線的作法保障外送員的權益。