好市多「萬元賓士賀成交」！7秒開箱影片曝 網友圓夢了
美式賣場好市多（Costco）販售商品多樣，常常都會推出引起話題的產品，近日好市多又推出「賓士遙控大卡車」，一台要價1萬399元，有網友撞見之後拍照上傳，讓不少人驚呼「天啊終於買得起賓士啦！」、「開賓士的夢圓了！」而也真的有網友將賓士車買回，實體開箱影片讓不少人驚呼「太大台嚇到欸！」
一名網友在臉書社團「好市多商品經驗老實說」貼文指出，受友人之託，昨天衝好市多賣場直接就買了這台1萬399元的「賓士遙控大卡車（BENZ ACTROS）」，該網友也貼出將卡車放到後車廂照片表示「超大不是開玩笑的，要入手記得開大台的車去載，不然就要放車頂了！」
只見貼出的照片，該台賓士遙控大卡車整個佔據休旅車右後方，後座椅還需要整個前傾才放得下，看起來真的相當巨大。讓不少網友紛紛表示「求開箱啊！看起來好大」、「想要看實體開箱啦！」、「所以本尊是有多大台啊？」、「哈哈哈開賓士的夢直接圓了啦！」
而也有網友在留言串中貼出7秒開箱影片，只見黑色賓士卡車緩慢在陽台行駛，家長在旁邊掌鏡也忍不住驚嘆「真的好大台！」畫面曝光讓不少網友驚呆「真的超級大台！這應該要出後面拖板車笑死」、「這開去公園肯定瞎趴到爆開欸.....好猛喔」、「太瞎趴了啦！有夠大台的」、「實在太可愛了.....」。
據了解，這款賓士玩具卡車有黑、白、紅三種配色，每間店分配到的顏色不同，可讓孩子自駕操控，也可以由家長搖控，該輛遙控車有2.4G遙控前進後退變速，兩側車門皆有安全鎖扣設計，輪胎可適應各種路面，LED車頭燈可亮起，USB接孔可播放喜歡的音樂，不過該注意的是，該輛車限重35公斤適合3至8歲的孩童。（編輯：張嘉哲）