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加油只會喊「95加滿」？工讀生不藏了　揭正確講法超省錢

▲一名開賓士的男網友昨（26）日發文，表示加油後不小心把一張寫著98的綠色提示卡一起帶走了，但他人已經離開，不知該怎麼辦。（示意圖／取自pixabay）
▲一名開賓士的男網友昨（26）日發文，表示加油後不小心把一張寫著98的綠色提示卡一起帶走了，但他人已經離開，不知該怎麼辦。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-10-01 15:34:02

有在騎車開車的人總是會去加油站加油，然而一般人習慣一到加油站就直接喊「95加滿」、「92加滿」等等，而近日就有網友去加油時喊了「95加滿」卻與加油員發生爭執，讓在加油站打工的工讀生直接出面，透露下次不要只會喊「9X加滿」而是改用其他字眼，且分享加油技巧，引起討論。

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一名女網友在臉書「爆怨公社」貼文指出「跟老公去加油時，一如往常喊了『95加滿』，結果加油員加到102元跳停時還是繼續加，心想他應該想要加到105元湊整數，但最後店員卻加到噴油，而且金額已經飆到107元」讓這位女網友傻眼的說「整個油滿到漏出來是哪招？重點是也沒有道歉.....」。

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▲網友分享自己去加油時喊「加滿」，結果遭加油員硬要湊整數加超過。（圖/NOWnews
貼文一出，網友紛紛回應「真的遇到一堆跳停不停的，是多愛湊整數啦」、「我也遇過好幾次！已經停跳了！員工還自己直接加到底硬要湊整數，然後滿到噴出來」、「超多加油員工很愛幫忙湊整數....真的很無言」、「有一次也是喊加滿，加到97他硬要湊100，我手上已經拿一張100了，結果轉頭一看101超級尷尬＝＝」、「這種真的超令人火大，油槍未滴完就拔出的也很令人不爽」。

然而，就有加油站工讀生則出面提出建議，表示加油其實有眉角也能省錢，四大原則包括第一「汽油是以體積計費，因此趁著液體熱漲冷縮的特性，在早晚加油會比較便宜」；第二「不要再說『9X加滿』，或是『加XX元的油』，精準改講『加多少公升』、『9X加到跳停』就可以省下不少錢，不會被多加甚至溢出！」

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▲加油站工讀生出面揭露加油「正確講法」，不會造成誤解又省錢。（示意圖/NOWnews資料照）
第三「在市區經常會走走停停，若汽油加滿的話，較重的重量也會在起步時消耗更多動力，因此在市區時不用把汽油加滿」；第四「汽油放置時間過長會變質，導致車輛動力不足、消耗更多油量，因此如果只是偶爾開一次車，加夠用的油就好。」

事實上，過去環保局就有提醒，通常加油時油槍跳停，表示汽油已經加到油槍口，這時再強迫加油，部分汽油就會從加油槍口端的油氣回收孔，流入加油站油庫中，等於消費者加油多花錢，部分汽油回流給加油站賺，但這其實不是加油站要多賺民眾的錢，而是加油站花錢在加油槍裝設回收設備，為了盡到社會責任，維護空氣環境，因此民眾如果可記得加油只要「跳停就好」，不僅讓每一位加油的民眾及加油站工作人員可減少接觸油氣的機會，也可以創造更好的空氣品質。（編輯：張嘉哲）

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