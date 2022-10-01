加油只會喊「95加滿」？工讀生不藏了　揭正確講法超省錢

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貼文一出，網友紛紛回應「真的遇到一堆跳停不停的，是多愛湊整數啦」、「我也遇過好幾次！已經停跳了！員工還自己直接加到底硬要湊整數，然後滿到噴出來」、「超多加油員工很愛幫忙湊整數....真的很無言」、「有一次也是喊加滿，加到97他硬要湊100，我手上已經拿一張100了，結果轉頭一看101超級尷尬＝＝」、「這種真的超令人火大，油槍未滴完就拔出的也很令人不爽」。
然而，就有加油站工讀生則出面提出建議，表示加油其實有眉角也能省錢，四大原則包括第一「汽油是以體積計費，因此趁著液體熱漲冷縮的特性，在早晚加油會比較便宜」；第二「不要再說『9X加滿』，或是『加XX元的油』，精準改講『加多少公升』、『9X加到跳停』就可以省下不少錢，不會被多加甚至溢出！」
第三「在市區經常會走走停停，若汽油加滿的話，較重的重量也會在起步時消耗更多動力，因此在市區時不用把汽油加滿」；第四「汽油放置時間過長會變質，導致車輛動力不足、消耗更多油量，因此如果只是偶爾開一次車，加夠用的油就好。」
事實上，過去環保局就有提醒，通常加油時油槍跳停，表示汽油已經加到油槍口，這時再強迫加油，部分汽油就會從加油槍口端的油氣回收孔，流入加油站油庫中，等於消費者加油多花錢，部分汽油回流給加油站賺，但這其實不是加油站要多賺民眾的錢，而是加油站花錢在加油槍裝設回收設備，為了盡到社會責任，維護空氣環境，因此民眾如果可記得加油只要「跳停就好」，不僅讓每一位加油的民眾及加油站工作人員可減少接觸油氣的機會，也可以創造更好的空氣品質。（編輯：張嘉哲）