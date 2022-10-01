CFO專訪／主帥Achie談LOL世界賽版本　直指Keyman人選

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Achie解釋說，「這種改動對於我們來說是比較吃虧的，下路角色可能會變得比較半功能型的，比如說艾希、好運姐，那之前常出現的大核——吉茵珂絲打婕莉或是打亞菲利歐等組合可能會變少。」
不僅如此，12.17版本中阿祈爾、雷尼克頓等CFO喜歡的中上英雄都遭到了削弱(Nerf)，這對於他們來說自然不是好消息；勒布朗、阿卡莉、柔伊等角色增強，將考驗中路的角色池。
中路明星選手「Mission」陳孝銜表示，「(世界賽版本)因為阿祈爾、賽勒斯、阿璃都被削弱，不過我們還不知道Nerf的程度是不是會到不能玩的程度，這還要視團練的結果才能確定。」
在這樣的情況下，Achie直言一樣會讓選手拿他們熟悉的角色，「不排除中上可能可以練出其他角色，這要看打Rank和訓練賽的狀況，但如果練不起來就拿其他吧，不然就是吃老本。因為對於老選手來說，就是會比較吃版本，這也沒辦法。」
不過情況也並非一面倒的對CFO不利，在這個版本中，一些軟輔遭到的削弱，而硬輔重新可以被拿出來使用，以輔助選手Koala(林志強)的角色池來說，這讓戰隊擁有更多變化的可能。
「世界賽版本中硬輔得到增強，這對我們來說是好事，因為小強擅長硬輔。不過我們的優勢一直以來就是上、中、下都發育然後打團。所以如果我們要打世界賽，可能就要練一些比較前中期的東西。」Achie如此說道，而輔助選手Koala則表示，就輔制英雄的改動而言，這對自己是有利的，「因為我兩種都是可以拿的，只是說團隊上會更希望我拿硬輔。」
Mission則說，「因為夏季賽版本中，露璐和悠咪是強勢角，但這兩支我們是比較不用的，因此對於隊伍BP上是利好。小強只要專心玩好自己的角色，相信沒什麼問題。」
至於這次戰隊中誰比較可能成為本次的「Keyman」呢？Achie毫不猶豫地指向了當家上路選手「Rest」徐士傑，稱讚他目前經驗和實力都處於生涯巔峰，擁有和一級賽區選手交鋒的實力。「我覺得他在這次世界賽會超強，他的自信和能力是能和中韓選手抗衡的——我說得是打穿、或是取得壓制，甚至在對上JDG或是GenG這些隊伍都有機會。」
而得到教練和隊友普遍高評價的Rest，個人則是認為這個版本對自己來說需要打得更謹慎，因為上路可以選出來的角色是不能被打爆的那種，「硬輔開出來，野輔聯動可能會更頻繁，自己要小心不要被抓。」
隊內打野選手「Gemini」黃楚軒是隊伍的攻勢發動機，打法比較主動的他，希望能發揮自己的風格，為隊伍帶出風像，「因為PCS聯賽的隊伍通常前期會比較劣勢，因此我希望能在前期多做事「幫助隊友拿到比較大的優勢，這樣在中後期也可以放心的交給他們接管比賽。」
「我們季後賽比NA/EU慢一個版本，那可能打起來就會有比較大的差距，我覺得(這版本)有多一些野核的角色可以拿出來，所以這可能是我需要去適應的，找出最適合隊伍的玩法。」Gemini如此說道。
Achie坦言這次世界賽對於PCS聯賽戰隊來說確實是個挑戰，「在台灣真的蠻尷尬的，因為今年世界賽在美國舉辦，入圍賽的隊伍已經去墨西哥了，所以我們要和他們連線比賽訓練是不可的事，因為Ping太高了。像BYG也要先去，現在我們要拉回備戰狀態，可能要到前往美國才有可能，因為我們聯賽其它沒進世界賽的隊伍已經在放假了。」
不過Achie也強調隊伍會持續經過Rank和開會討論，來持續找出答案，盡力打出最好的表現，來回報粉絲們的支持。而至於抽籤方面，雖然外界都認為籤運有些不佳，但他則笑說：「其實我覺得都差不多啦，你說其它組對手會比較差嗎？我是不覺得。很多外卡的隊伍都很強，實力也很接近。而打到中韓的對五時，我們就是要去努力爭取、看能否偷到一場。基本上無論在哪一組，我覺得要贏到中韓的隊伍，進去八強的機會才會提高。所以對我們來說，如果要晉級，對GenG和RNG至少都要各拿一分，才比較有把握。」
最後Achie也感性的表示，雖然出國代表聯賽是一種榮耀，也會有壓力，但同時對選手和教練來說也是特別的體驗，應該好好去享受。「東山打過蠻多次世界賽了，但其他人就不是那麼多，因此希望他們好好享受這次機會。」