羽球／擊退名將Marin！宋碩芸挺進決賽　將爭生涯首冠

台灣羽球女將宋碩芸今(2)日在超級100系列的加拿大羽球公開賽傳出捷報，她於女單4強以9:21、21:15、21:19擊敗三屆世錦賽冠軍、西班牙名將Carolina Marin，晉級決賽。 我是廣告 請繼續往下閱讀 Marin是史上最出色的女子羽球選手之一，但曾在里約奧運奪下金牌的她，近年因膝蓋的傷病已不在自己的巔峰，幾次和世界前十的選手交手都吞下敗仗，陷入生涯大低潮。目前世界排名68的宋碩芸，過去在超級賽的最佳成績為4強，這次要來挑戰突破新高。上一輪她先擊敗世界排名21的美國好手張蓓雯，今天則對上世界第5的Marin。在Marin狀態並不好的情況下，小宋雖然在首局以懸殊的比數丟掉，但之後兩局都保持很高的競爭力，最後在花了73分鐘後，拿下這一場重要的勝利。而另一場四強戰中，加拿大「一姐」李文珊則在4強以16:21、21:16、23:21逆轉日本選手川上紗惠奈，將和宋碩芸來爭冠。網球／生涯最強的對手是誰？喬帥坦言是「蠻牛」NadalNBA／灰熊2年8億續約「海王」Adams 禁區戰力依舊雄厚CFO專訪／主帥Achie談LOL世界賽版本 直指Keyman人選NBA／Udoka醜聞被爆不堪內幕 幾乎已確定要離開塞爾提克